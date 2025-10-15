Revocato il visto a sei persone accusate di aver celebrato l’omicidio di Charlie Kirk sui social media

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti (corrispondente al nostro ministero degli Esteri) ha annunciato la revoca del visto di sei persone straniere a seguito di alcuni commenti da loro fatti sui social media in merito all’assassinio di Charlie Kirk. Il presidente Donald Trump, inoltre, ha assegnato in forma postuma la medaglia presidenziale della libertà all’attivista conservatore, in quello che sarebbe stato il suo trentaduesimo compleanno. «Gli Stati Uniti non hanno alcun obbligo di ospitare stranieri che augurano la morte agli americani», si legge in una nota ufficiale, pubblicata su X. Il Dipartimento ha elencato Sudafrica, Argentina, Messico, Brasile, Germania e Paraguay come i Paesi di origine delle persone coinvolte. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Revocato il visto a sei persone accusate di aver celebrato l’omicidio di Charlie Kirk sui social media

Il presidente colombiano Gustavo Petro, accanto a Roger Waters a New York, difende Gaza e denuncia i crimini di Israele e USA. Revocato il visto dagli Stati Uniti, risponde con un duro atto d’accusa: “Non si uccide la libertà bombardando bambini”. - facebook.com Vai su Facebook

Israele mi ha revocato il visto di ingresso nel Paese. Non potrò andare in Cisgiordania e nei territori palestinesi! La democrazia di Netanhayu è questa: fermare chi critica la pulizia etnica in corso o uccidere i giornalisti per impedire che sia documentato l’orrore - X Vai su X

