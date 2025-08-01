Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
FC 26 SBC POTM Ligue 1 (Settembre): Florian Thauvin 86 OVR – Passaggio e Finalizzazione d’Élite! imiglioridififa.com
La Promessa anticipazioni 16 ottobre: Alonso e Manuel si scontrano sull’eredità, Cruz è furiosa movieplayer.it
AI e scienza su ruote: il Curiosity Cube di Merck arriva a scuola sbircialanotizia.it
Delitto di Garlasco, Andrea Sempio rompe il silenzio e attacca Massimo Lovati: "Impossibile avere un dialogo" virgilio.it
Nuovo infortunio per l’Inter: stop per Darmian, salta la Roma sololaroma.it
Alberto Tomba, tutte le fidanzate famose dilei.it
Garlasco, Sempio sulla revoca di Lovati: “Speravo di appianare le divergenze, non è stato possibile”
L’aspetto mediatico, tutto quello che è successo negli ultimi tempi è stato sì importante, ma non è... ► ildifforme.it
Screening gratuiti ed eventi per l’"Alzheimer Fest": due giorni di cultura e prevenzione
BRINDISI - Tutto pronto per il gran finale dell'Alzheimer Fest 2025, che si terrà sabato 18 e dome... ► brindisireport.it
Calciomercato Inter, Bisseck in uscita a gennaio? Scambio in vista con il Crystal Palace
Il futuro di Yann Bisseck potrebbe essere lontano da Milano. Il difensore tedesco dell’Inter potreb... ► ilprimatonazionale.i
Venerdì sciopero generale, l’avviso di Asia: “Possibili disservizi”
Tempo di lettura: < 1 minutoL’Asia comunica che, in vista dello sciopero generale indetto dai s... ► anteprima24.it
Strage dei carabinieri, il dolore di moglie e figli: ecco la vignetta di Milo Manara da mostrare alla Salis…
Il commovente gesto del “veronese” Milo Manara, artista di livello internazionale che ha dedicato ... ► secoloditalia.it
È nata Clara Isabel: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser diventano genitori (FOTO)
La famiglia Rodriguez-Moser si allarga. Dopo anni di amore e di attesa, Cecilia Rodriguez e Ignazio... ► notizieaudaci.it
Sulle orme del “modello Caivano”. Blitz allo Zen di Palermo, Wanda Ferro: una strategia in cui Governo, Regione e Comune fanno squadra
Una vasta operazione anticrimine è stata condotta questa mattina nel quartiere Zen di Palermo, con... ► secoloditalia.it
Michael J. Fox si confessa tra timori e ironia: sto morendo, vorrei solo evitare di farlo inciampando nei mobili
La morte? «Vorrei semplicemente non svegliarmi mai più un giorno. Sarebbe davvero fantastico. Non ... ► secoloditalia.it
Team of the Week 5: MO SALAH GUIDA IL NUOVO TOTW!
È arrivato il Team of the Week (TOTW) 5 in Football Ultimate Team, e questa settimana è guidato da ... ► imiglioridififa.com
Greta Thunberg denuncia torture subite in Israele: “Picchiata e insultata, ci hanno detto ‘Vi gasiamo’”
In un quotidiano svedese Greta Thunberg ha denunciato violenze durante la detenzione in Israele dop... ► fanpage.it
Uccide l’ex e la suocera e scappa col figlio, arrestato 39enne: “Mente criminale e metodica”. Choc in Argentina
Pablo Rodríguez Laurta ha ucciso l’ex fidanzata e la suocera ed è scappato con il figlio di 6 anni.... ► fanpage.it
Disponibili da oggi Amazon Fire TV 4K Select e due videocamere da esterni Ring e Blink
Sono disponibili in Italia tre dispositivi che Amazon ha presentato lo scorso 30 settembre: una ch... ► tuttotech.net
“Infrastrutture al Tempo d’oggi”: imprese e istituzioni a confronto sulle strategie per la crescita del Paese
Nella suggestiva cornice degli Horti Sallustiani a Roma si è svolta la tavola rotonda “Infrastrutt... ► ilgiornaleditalia.it
AI e scienza su ruote: il Curiosity Cube di Merck arriva a scuola
Un laboratorio su ruote torna a parlare ai più giovani: il Curiosity Cube di Merck approda in Itali... ► sbircialanotizia.it
Femminicidio a Milano, Pamela Genini uccisa dall'ex con 24 coltellate
Una donna di 29 anni, Pamela Genini, è stata uccisa nella sua abitazione, a Milano, da un 52enne, Gi... ► tgcom24.mediaset.it
FC 26 SBC Hero Base Max. 87 OVR
È stata rilasciata una delle sfide più ambite e discusse nel gioco: Max. 87 Base Hero Upgrade! Ques... ► imiglioridififa.com
A meno di 300€ realme GT 7T è da non perdere: batteria infinita e potenza da top di gamma
Realme GT 7T in offerta a 298€ su AliExpress: batteria 7000mAh, display AMOLED 120Hz e processore ... ► tuttoandroid.net
Beppe Conti: il ciclismo dominato da Poga?ar, le speranze dell’Italia e come sarà il Giro 2026
Una stagione di ciclismo destinata a entrare nella storia, segnata dal dominio assoluto di Tadej Pog... ► oasport.it
Giovane lupa investita e uccisa sulla provinciale irpina
Tempo di lettura: < 1 minuto Un esemplare di una giovane lupa è stato trovato senza vita ai mar... ► anteprima24.it
Appiano Gentile Inter: i preparativi in vista della sfida contro la Roma! Si ferma Darmian!
di Redazione Inter News 24Le ultime notizie di formazione Inter in vista del prossimo impegno, infor... ► internews24.com
Mercogliano, rapina in gioielleria con maschere di carnevale e fucili: come è andata a finire
Sei indagati e misure cautelari dopo una tentata rapina a mano armata in una gioielleria di Mercogli... ► virgilio.it
Meteo Roma del 15 10 2025 ore 19:15
meteo Ben ritrovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord condizioni di tempo stabile al... ► romadailynews.it
Garlasco, Sempio rompe il silenzio su Lovati: “Ecco perché l’ho fatto. Le sue dichiarazioni? Non è nemmeno un terzo delle ragioni che ci ha portato a dividerci”
Dopo la notizia della revoca del mandato al suo legale Massimo Lovati, Andrea Sempio rompe il silen... ► ilfattoquotidiano.it
Garlasco, Sempio rompe il silenzio dopo aver “scaricato” Lovati: “Ecco perché l’ho fatto. Le sue dichiarazioni? Non è nemmeno un terzo delle ragioni che ci ha portato a dividerci”
Dopo la notizia della revoca del mandato al suo legale Massimo Lovati, Andrea Sempio rompe il silen... ► ilfattoquotidiano.it
Scontro all'incrocio: un ferito, illesa una bambina di 6 anni
Incidente nel tardo pomeriggio del 15 ottobre a Podenzano. Qui all’incrocio tra via Lombardelli co... ► ilpiacenza.it
«Vaccinarsi è una scelta di responsabilità verso noi stessi», parte la campagna anti influenzale
È ufficialmente partita la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2025/2026 su tutto il territori... ► ilpiacenza.it
Bagheria, dal primo dicembre sull'autostrada Palermo Catania si tornerà a transitare su entrambe le corsie
Dal primo dicembre, sull'autostrada A19 Palermo-Catania, tra Bagheria e Casteldaccia, si tornerà a... ► palermotoday.it
Schatzer in conferenza: «Fascia bella sorpresa, ma volevo vincere. Esperienza all’estero come Caruso? Sto bene alla Juve»
di Redazione JuventusNews24Eva Schatzer, centrocampista della Juventus Women, ha parlato in conferen... ► juventusnews24.com
Perché Yamal non è tra i finalisti del Golden Boy nonostante sia arrivato 2° al Pallone d’Oro
Tra i 25 finalisti del Golden Boy ci sono anche due italiani ma non compare il nome di Lamine Yamal... ► fanpage.it
Addio ai giganti di ferro di Cesano. Il Campidoglio dice sì all'interramento dei tralicci
Cesano si prepara a dire addio ai suoi “giganti di ferro”. L’Assemblea Capitolina ha approvato all... ► romatoday.it
Alla scoperta di Achille Lonati e Andrew Osasuyi: due prospetti azzurri in NCAA
Davanti a una trentina di scout Nba, è andato in scena a New York il pro-day dell'Università di St. ... ► video.gazzetta.it
Bevi 2025: 100 cantine protagoniste
In attesa di aprire le porte alla prima edizione di "Bevi – Borgo Eccellenze Vinicole Italiane", a... ► arezzonotizie.it
Six Kings Slam, stasera in campo Sinner contro Tsitsipas
Il tanto atteso torneo milionario per pochi eletti, il Six Kings Slam (come dice lo stesso nome, lo ... ► ilgiornale.it
Rinaldi (Merck): “Con Curiosity cube la scienza può essere divertente”
“Merck tiene molto all’educazione scientifica delle giovani generazioni. Con il Curiosity cube vogl... ► ildifforme.it
Elezioni Regionali di novembre: aperte le domande per il voto domiciliare
Tempo di lettura: 2 minutiSi informa che, a partire da ieri 14 ottobre, gli elettori affetti da gr... ► anteprima24.it
Mirra Andreeva in crisi, cambia tutto per Jasmine Paolini: la corsa alle WTA Finals diventa un ‘triello’
La bielorussa Aryna Sabalenka (10.000 punti), la polacca Iga Swiatek (8.368) e le statunitensi Coco... ► oasport.it
Quando arriva il bonus mamme lavoratrici da 480 euro e come può cambiare nel 2026 con la Manovra
A dicembre è in arrivo il bonus per mamme lavoratrici da 480 euro, ma solo per chi fa domanda. Con ... ► fanpage.it
D’Aprile: “Bene la Carta docente estesa ai supplenti, ma sul sostegno la priorità è stabilizzare, non prorogare nuovi percorsi straordinari”
L’aula del Senato ha approvato il ddl per la conversione in legge del decreto sulla riforma dell’es... ► orizzontescuola.it
Pizza Doc Festival 2025: Siderno celebra gusto, talento e tradizione
Pizza Doc Festival 2025 celebra a Siderno l’eccellenza della pizza napoletana, la musica emergente... ► gbt-magazine.com
Ambrogino d'Oro, presentate 280 candidature: il toto nomi
Sono 280 le candidature presentate per l'Ambrogino d'Oro 2025, le Civiche benemerenze che il Comun... ► milanotoday.it
Chiesa gremita e applausi per l'ultimo saluto al fotografo Michele Nucci
Chiesa gremita e tante persone anche all'esterno, questo pomeriggio in Bolognina, per dare l'ultim... ► bolognatoday.it
Milan, che batosta: infortunio per Pulisic, out contro la Fiorentina? In difesa spunta lui!
Tutte le top news del Milan di Allegri della giornata di oggi, mercoledì 15 ottobre 2025: tra campio... ► pianetamilan.it
Riunione Governo su Gaza, pronti aiuti con Protezione civile
Roma, 15 ott. (askanews) – L’Italia è in grado di allestire “in pochi giorni” un ospedale da camp... ► ildenaro.it
Neri “scimmie”, ebrei “infidi”, e “I love Hitler”. Le chat dell’ala trumpiana dei giovani repubblicani. E la Casa Bianca prende le distanze
“I love Hitler”. Le “camere a gas” da riaprire per i nemici politici. I neri equiparati alle “scimm... ► ilfattoquotidiano.it
Giornata mondiale dell’alimentazione, le 20 buone abitudini per i bimbi a tavola
(Adnkronos) – L’obesità e il sovrappeso si combattono anche a tavola. L’alimentazione, spiega il pe... ► ildifforme.it
Una Giornata Particolare, Aldo Cazzullo riparte dalla notte del Gran Consiglio. Al via stasera su La7 la nuova stagione
Aldo Cazzullo torna questa sera, mercoledì 15 ottobre, in prima serata su La7 con la nuova edizione... ► atomheartmagazine.co
Roma, Soulé: “Con l’Inter capiremo quanto valiamo. Italia? Voglio l’Argentina”
Matias Soulé è il grande protagonista della Roma in questo avvio di stagione. L’attaccante argentin... ► sololaroma.it
Basket, una Milano in crisi vola a Kaunas per rilanciarsi in Eurolega
Dopo una delle prestazioni peggiori degli ultimi anni, l’Olimpia Milano vola a Kaunas per affrontar... ► oasport.it
Nuovo infortunio per l’Inter: stop per Darmian, salta la Roma
Non c’è pace per l’Inter di Cristian Chivu, che dopo gli stop di Thuram e Di Gennaro perde un altro... ► sololaroma.it
Med Dialogues, a Napoli anche il ministro degli esteri di Israele Gideon Sa’ar
Alle 17.45 l'evento nel Salone d'Ercole di Palazzo Reale a Napoli. Solo pochi giorni fa, il ministr... ► fanpage.it
EA FC 26 Evoluzione Un Treno Sulla Destra Elenco Giocatori Ed Obiettivi
L’evoluzione Un Treno Sulla Destra è disponibile in EA FC 26. Potete evolvere la carta speciale, ... ► fifaultimateteam.it
The Walking Dead: rivelato il futuro del franchise che anticipa le storie dei prossimi decenni
The Walking Dead: rivelato il futuro del franchise che anticipa le storie dei prossimi decenni Ment... ► cinefilos.it
Ballando con le stelle, Renato Zero ballerino per una notte
Renato Zero sarà ballerino per una notte nella quarta puntata di Ballando con le stelle: colpaccio ... ► ildifforme.it
Mirella scompare a 15 anni, i genitori l'hanno tenuta segretata in casa per 27 anni: «Non poteva indossare intimo né assorbenti»
Per quasi 30 anni, una donna è rimasta invisibile agli occhi del mondo. Nessuno l?ha cercata, nessun... ► leggo.it
"È intrattenimento". Lovati fa infuriare Bruno Vespa a Porta a Porta
Non è un periodo particolarmente "felice" per l'avvocato Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio... ► ilgiornale.it
Roma Inter, le ultime dal ritiro di Appiano Gentile sulle probabili formazioni: cosa filtra sulle scelte di Chivu
di Redazione Inter News 24Roma Inter, cosa filtra sulle probabili scelte dei due tecnici per la part... ► internews24.com
"La Dieci di Ancona Memorial Lorenzo Farinelli": le modifiche a sosta e viabilità nel week end
In occasione de “La Dieci di Ancona - 5° Memorial Lorenzo Farinelli” il comando della Polizia Loca... ► anconatoday.it
Beatrice Arnera, chi è l'attrice legata a Raoul Bova: tutto sul primo incontro
Beatrice Arnera e Raoul Bova non si nascondono più. A due settimane di distanza dalle prime foto pu... ► ilgiornale.it
Ricerca, fra Dna e Big data a Milano la ‘Bollywood’ dell’Ifom si prepara per il Diwali
(Adnkronos) – Lunedì 20 ottobre per loro – e per circa un miliardo di persone in tutto il mondo – sa... ► periodicodaily.com
Kessié Juventus, è il piano B se non dovesse arrivare questo centrocampista: l’operazione non sarebbe facile ma… Gli ultimi aggiornamenti
di Redazione JuventusNews24Kessié Juventus, è il piano B se non dovesse arrivare questo centrocampis... ► juventusnews24.com
EA FC 26 SBC Aggiornamento Eroi Base Max 87 Elenco Carte E Soluzioni
La SBC Aggiornamento Eroi Base Max 87 è disponibile nella modalità Ultimate Team di EA FC 26. Pot... ► fifaultimateteam.it
«Giorgia e Milena erano in fila indiana a bordo strada quando sono state travolte e uccise». L'autista (positivo alla cannabis) rimane in carcere
Camminavano «a bordo strada in fila indiana» Giorgia Cagliani e Milena Marangon, le due 21enni di Pa... ► leggo.it