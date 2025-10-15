Rettorato terminata l' occupazione degli studenti

Genovatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È terminata oggi, mercoledì 15 ottobre, l'occupazione del rettorato dell'Università di Genova. A renderlo noto gli studenti tramite un comunicato diffuso su Telegram, arrivato dopo una ventina di giorni di manifestazione ininterrotta per sostenere Gaza, in cui gli studenti hanno accolto anche la. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

rettorato terminata occupazione studentiOccupazione finita nel rettorato di Genova, studenti chiedono un'aula in gestione - È finita l'occupazione studentesca del rettorato dell'Università di Genova durata ventitré giorni consecutivi dal 23 settembre scorso a oggi per manifestare "contro la guerra e l'occupazione sionista ... Segnala msn.com

Finisce l’occupazione del rettorato di Balbi 5, gli studenti promettono: “Non molliamo” - Finisce dopo tre settimane l’occupazione del rettorato di Balbi 5. Secondo genova24.it

rettorato terminata occupazione studentiOccupazione universitaria, la Lega Giovani: "Occupanti risarciscano gli studenti" - La Lega Giovani Liguria chiede "un’identificazione degli individui che si stanno rendendo partecipi di queste azioni deplorevoli" ... Secondo genovatoday.it

