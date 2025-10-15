Rettorato terminata l' occupazione degli studenti
È terminata oggi, mercoledì 15 ottobre, l'occupazione del rettorato dell'Università di Genova. A renderlo noto gli studenti tramite un comunicato diffuso su Telegram, arrivato dopo una ventina di giorni di manifestazione ininterrotta per sostenere Gaza, in cui gli studenti hanno accolto anche la. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
