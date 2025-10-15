Retegui trascina l’Italia contro Israele ma la strada per i Mondiali passa da un dettaglio

La Nazionale italiana di calcio ha conquistato una vittoria netta per 3-0 contro Israele allo Stadio Friuli di Udine, in una partita valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 che si è svolta tra tensioni dentro e fuori dal campo. Mateo Retegui è stato il grande protagonista della serata, segnando due gol. Il terzo è arrivato a fine partita grazie a Gianluca Mancini, chiudendo una prestazione convincente degli azzurri. Nonostante il risultato positivo, la strada verso i Mondiali del 2026 rimane complessa per l’Italia. La vittoria garantisce alla squadra di poter arrivare almeno seconda nel proprio girone, assicurandosi così l’accesso ai playoff. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Retegui trascina l’Italia contro Israele, ma la strada per i Mondiali passa da un dettaglio

Altre letture consigliate

Mateo Retegui trascina, ma bisogna ringraziare anche Gigio Donnarumma: l'Italia che batte Israele ha la firma del capitano e del centravanti Primo tempo sottotono ma buona seconda frazione per gli azzurri, con la scelta di Gattuso di tornare al 3-5-2 che è - facebook.com Vai su Facebook

Retegui trascina l'Italia con Israele: gli azzurri blindano i playoff per andare ai Mondiali #Diretta #ItaliaIsraele - X Vai su X

Retegui a Sky: “Stiamo crescendo, guardiamo al futuro. Gattuso grande mister” - Doppietta decisiva per Mateo Retegui, che trascina l'Italia contro Israele (3- msn.com scrive

Retegui ora tira anche le punizioni: sassata nell’angolino, i tifosi sono pazzi di lui in Arabia - Mateo Retegui ci ha messo un attimo ad ambientarsi nel nuovo calcio che lo ha accolto dopo il trasferimento in estate dall'Atalanta all'Al- Si legge su fanpage.it