Rete flebologica provinciale per il trattamento delle varici il bilancio dell’Ospedale di Cortona

Arezzonotizie.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un anno di attività dentro la rete flebologica provinciale e un bilancio che parla di efficacia e qualità. Dopo Bibbiena e Sansepolcro, anche l’ospedale di Cortona si è integrato nel percorso flebologico che coinvolge il Dipartimento di Chirurgia Generale diretta dal dottor Andrea Coratti, l’Uoc. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

rete flebologica provinciale trattamentoRete flebologica provinciale per il trattamento delle varici, il bilancio dell’Ospedale di Cortona - Un anno di attività e risultati che rafforzano l’efficacia del modello di collaborazione tra i presidi della rete ospedaliera che mette a sistema tecniche mini- Riporta arezzonotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Rete Flebologica Provinciale Trattamento