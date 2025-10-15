Restituiti tre ostaggi ma sul quarto corpo è scontro Israele-Hamas

Ilfogliettone.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’aspra controversia è esplosa tra Israele e Hamas riguardo all’identità del quarto corpo restituito ieri sera attraverso la mediazione della Croce Rossa. Le autorità israeliane sostengono si tratti di un palestinese non identificato, mentre il gruppo terroristico, attraverso Al Jazeera, afferma con veemenza che appartenga a un soldato delle IDF catturato e ucciso in un’operazione di resistenza a Jabaliya lo scorso maggio. La restituzione, avvenuta nella notte, includeva anche i corpi di tre ostaggi israeliani, le cui famiglie sono state ufficialmente informate stamane. L’esercito israeliano ha ricostruito che i corpi di tre cittadini – il diciottenne Sergente Maggiore Tamir Nimrodi, il trentacinquenne Uriel Baruch e il cinquantatreenne Eitan Levy – sono stati identificati presso l’istituto forense di Abu Kabir a Tel Aviv. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

