Restituiti alla chiesa di San Biagio due preziosi dipinti trafugati 25 anni fa come sono stati recuperati

Notizie.virgilio.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due dipinti trafugati nel 1999 dalla Chiesa di San Biagio di Todi sono stati restituiti dai Carabinieri dopo un'indagine partita da una fiera antiquaria. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

