Restaurata e svelata la Madonna dell’Esilio a Roma dono della famiglia Bracco

Ildifforme.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Madonna dellEsilio, opera ad olio del pittore zaratino Andrea Fossombrone, è stata svelata nella chiesa di San Marco Evangelista a Roma, al termine di una cerimonia ufficiale con Santa messa alla presenza delle autorità locali, istituzionali, religiose, civili e militari. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

