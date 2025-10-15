Restart | Il cuore riparte da qui da piazza Grande

Arezzo, 15 ottobre 2025 – “ Restart: Il cuore riparte da qui” si terrà giovedì 16 ottobre in Piazza Grande ad Arezzo, nell’ambito della campagna nazionale “Viva! – La settimana per la rianimazione cardiopolmonare” (13-19 ottobre 2025). Durante la mattinata, cittadini e studenti potranno provare direttamente le manovre di rianimazione cardiopolmonare (RCP), utilizzare i defibrillatori semiautomatici (DAE) e apprendere le tecniche di Stop the Bleed, per intervenire in caso di gravi emorragie in attesa dell’arrivo dei soccorsi. L’iniziativa è organizzata dalla Centrale 118 della Asl Toscana sud est in collaborazione con ANPAS, Croce Rossa Italiana, Misericordie e associazione Etrusco, con l’obiettivo di diffondere la cultura dell’emergenza e la consapevolezza che chiunque può contribuire a salvare una vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Restart: Il cuore riparte da qui” da piazza Grande

News recenti che potrebbero piacerti

World Restart a Heart Day: Impara a salvare una vita! Il cuore di qualcuno potrebbe un giorno dipendere dalle tue mani. In occasione della Giornata Mondiale per la Rianimazione Cardiopolmonare (World Restart a Heart Day), la Croce Rossa Italiana - C - facebook.com Vai su Facebook

“Restart: Il cuore riparte da qui” da piazza Grande - Dimostrazioni di rianimazione cardiopolmonare, uso del DAE e tecniche per controllare le emorragie in attesa dei soccorsi ... Scrive lanazione.it

Riparte campagna Novartis contro il rischio cardiovascolare - Due mani disallineate che si uniscono fino a formare un cuore: è il simbolo scelto da Novartis per sensibilizzare sul rischio cardiovascolare e sull'importanza della prevenzione e dell'aderenza alle ... Come scrive ansa.it