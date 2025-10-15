Resta chiuso il valico di Rafah tra Egitto e Gaza aiuti ancora bloccati Lo scontro sui corpi degli ostaggi trattenuti da Hamas
Non sarà riaperto oggi il valico di Rafah tra Gaza e l’Egitto. Una fonte della sicurezza israeliana ha smentito l’annullamento delle sanzioni previste dal governo di Tel Aviv, con la limitazione degli aiuti umanitari. Un provvedimento adottato dopo che Hamas aveva consegnato solo quattro salme dei 28 ostaggi morti dopo il 7 ottobre. Ieri Hamas aveva restituito altri quattro cadaveri. Ma il governo israeliano non avrebbe ancora concesso il via libera per il ritorno a regime degli aiuti in transito dall’Egitto. «Il valico di Rafah non verrà aperto oggi e non si sa nemmeno quando ciò accadrà», scrive Ynet che cita la fonte della sicurezza israeliana. 🔗 Leggi su Open.online
