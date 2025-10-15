Ressa e maleducazione i residenti del centro sono all’esasperazione | Qui la notte non si dorme

La Spezia, 15 ottobre 2025 – Partecipatissima dai cittadini residenti nel centro città, è stata l’assemblea pubblica tenutasi nel tardo pomeriggio di lunedì: organizzata dal gruppo consiliare LeAli a SpeziaAlleanza Verdi e Sinistra è stata interamente dedicata al tema della cosiddetta ‘mala movida’ che affligge il cuore del centro storico spezzino. Ad accogliere tutti i partecipanti e le loro istanze, nella sede di Le Ali a Spezia-Avs in largo Caffarata, per un confronto aperto e propositivo, i consiglieri comunali Roberto Centi, Patrizia Flandoli e Giorgia Lombardi. A conclusione, un nodo al fazzoletto: una mozione a sei mani - ma condivisa con la cittadinanza - da presentare in consiglio comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

