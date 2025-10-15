Residenze Lac l’atto d’accusa I pm | Aree svendute a vile prezzo Ora in 36 rischiano il processo

Rischiano il processo, in uno dei filoni della maxi indagine sull’ urbanistica milanese, 36 persone. Notificato ieri, in serata, l’avviso di conclusione indagini, con accuse che vanno dall’ abuso edilizio alla lottizzazione abusiva e ai falsi, il progetto è quello delle Residenze Lac, complesso immobiliare con vista lago e ai bordi del Parco. Tra gli indagati, figurano tutti i componenti di due Commissioni paesaggio che hanno operato tra il 2018 e il 2023, tra i quali l’ex presidente Giuseppe Marinoni e l’ex componente Alessandro Scandurra, entrambi indagati anche nell’ultima tranche di luglio sulla corruzione con gli arresti poi revocati dal Riesame. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

