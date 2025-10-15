Residenze di spettacolo dal vivo | la Regione Lazio scommette su Viterbo Canino e Tuscania

15 ott 2025

Pubblicata la graduatoria dei vincitori dell’avviso regionale che assegna complessivamente 169mila euro circa, per la realizzazione della prima annualità dei progetti di 5 residenze individuali per artisti nei territori in materia di spettacolo dal vivo nella Regione Lazio. I progetti, che si. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

