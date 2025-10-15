Resa olio in Toscana un aumento incoraggiante Quando conviene raccogliere le olive

Il Consorzio Toscano IGP stima tra 22 e 25 mila quintali di produzione e lancia la nuova fascetta anti-contraffazione. A pesare sull’andamento della stagione è la mosca olearia. I consigli degli esperti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

resa olio toscana aumentoResa olio in Toscana, un aumento incoraggiante. Quando conviene raccogliere le olive - Il Consorzio Toscano IGP stima tra 22 e 25 mila quintali di produzione e lancia la nuova fascetta anti- Da lanazione.it

resa olio toscana aumentoQuando raccogliere le olive, ecco il momento migliore - Nazario Sordi, titolare del frantoio Solena a Pian di Scò: "Prima si portano, meglio è" ... Lo riporta lanazione.it

Olio, buona produzione. Ma la resa è bassa per colpa delle piogge - Nonostante la qualità eccellente, il raccolto risente degli eventi climatici estremi; prezzi per il momento stabili, ma l’aumento è dietro l’angolo. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

