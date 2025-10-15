Report risultato e gol come biglietto per la Coppa del Mondo dei Tre Leoni
2025-10-14 22:43:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: L’Inghilterra ha dominato a Riga vincendo 5-0 sulla Lettonia e confermando il proprio posto ai Mondiali del 2026. La squadra di Thomas Tuchel ha controllato la partita dal primo fischio, surclassando i padroni di casa in ogni reparto e mettendo in mostra il vantaggio spietato che ha definito la loro campagna di qualificazione. La svolta arriva al 26? quando Anthony Gordon, vivace fin dall’inizio, taglia dentro da sinistra e mette a segno un rasoterra nell’angolo inferiore per il suo secondo gol con l’Inghilterra. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
