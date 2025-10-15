Report Istat il dato taciuto dai giornali | a mantenere gli stranieri poveri in aumento tocca ai poveri italiani

L’Italia è più povera? La fotografia dell’Istat consegnata in queste ore sui giornali che tanto spazio ha avuto sulle rassegne stampa. Il quadro Istat mostra infatti un divario eclatante tra italiani e stranieri. Tra le famiglie con almeno uno straniero, l’incidenza della povertà assoluta è del 30,4%, che sale al 35,2% per le famiglie composte esclusivamente da stranieri, contro il 6,2% delle famiglie di soli italiani. In termini individuali, oltre 1,8 milioni di stranieri vivono in povertà assoluta (35,6%), una quota quasi cinque volte superiore a quella degli italiani (7,4%). Il report dell’Istat sulla povertà è diverso da come lo dipinge la sinistra. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

