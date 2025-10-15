Nuovo appuntamento stasera martedì 14 ottobre 2025 con la soap turca La notte nel Cuore ( Siyap Kalp ). Ecco i Video Mediaset per rivedere gli episodi 72 e 73 trasmessi da Canale 5 in replica streaming. in ospedale, Hikmet, Nihayet e Sumru discutono, e l’anziana schiaffeggia Hikmet. Cihan interviene per calmare la situazione. Melek e Cihan cercano una tregua tra le famiglie. utti sono d’accordo nel cercare un’intesa con la famiglia Sansalan per porre fine al conflitto. L’unica condizione di Tahsin è che Sumru e Samet divorzino immediatamente. . 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Replica La notte nel cuore in streaming, puntate del 14 ottobre | Video Mediaset