Renault Clio aperti gli ordini | motori prezzi e versioni per l' Italia

La sesta generazione della berlina francese si presenta sul mercato italiano con tre diversi allestimenti e altrettante versioni, dal motore endotermico a benzina alla variante bi-fuel Gpl, fino alla full hybrid. Prezzi da 18.900 euro, con le prime consegne previste nel gennaio 2026 . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Renault Clio, aperti gli ordini: motori, prezzi e versioni per l'Italia

