Renato Zero sarà ospite della prossima puntata di Io Canto Family 2025
, il talent show musicale di Canale5 condotto da Michelle Hunziker. Giovedì 16 ottobre, in prima serata su Canale5, appuntamento imperdibile con la semifinale d i Io Canto Family, il talent show musicale condotto da Michelle Hunziker. Super ospite della serata, una vera icona della musica italiana: Renato Zero. Leggi qui tutti i nostri articoli su Renato Zero e per restare sempre aggiornati sulle news che lo riguardano, ricorda di cliccare: SEGUI nella Pagina Facebook di Spettacolo.eu SEGUI nel profilo Instagram di Spettacolo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Approfondisci con queste news
Siamo abituati a vedere tanti zeri sulle palette, ma questa volta ci sarà lo Zero in persona. Renato Zero sarà il ballerino per una notte della prossima puntata di #BallandoConLeStelle, sabato 18 ottobre alle 21:25 su Rai 1. (Hit) - X Vai su X
RENATO ZERO: sono in vendita su Vivaticket.com le 2 nuove date per il tour L’ORAZERO! 21 marzo 2026 Prealpi San Biagio Arena (Conegliano) 18 aprile 2026 Palarescifina (Messina) ? Biglietti su Vivaticket.com #Vivaticket #Concerti #RenatoZ - facebook.com Vai su Facebook
Ballando con le Stelle: colpaccio di Milly Carlucci, super ospite Renato Zero - Renato Zero celebra 75 anni di carriera con una performance a Ballando con le Stelle. Lo riporta comingsoon.it
Renato Zero sarà ballerino per una notte nella quarta puntata di Ballando con le stelle - Renato Zero sarà ballerino per una notte nella quarta puntata di Ballando con le stelle del 18 ottobre. Segnala fanpage.it