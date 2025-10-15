Renato Zero sarà ospite della prossima puntata di Io Canto Family 2025

15 ott 2025

, il talent show musicale di Canale5 condotto da Michelle Hunziker. Giovedì 16 ottobre, in prima serata su Canale5, appuntamento imperdibile con la semifinale d i Io Canto Family, il talent show musicale condotto da Michelle Hunziker. Super ospite della serata, una vera icona della musica italiana: Renato Zero. Leggi qui tutti i nostri articoli su Renato Zero e per restare sempre aggiornati sulle news che lo riguardano, ricorda di cliccare: SEGUI nella Pagina Facebook di Spettacolo.eu SEGUI nel profilo Instagram di Spettacolo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

