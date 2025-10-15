Renato Zero sarà ballerino per una notte nella quarta puntata di Ballando con le stelle

Fanpage.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

del 18 ottobre. Il cantante, però, è stato chiamato anche in un altro show, ovvero Io Canto Family per la semifinale prevista giovedì. 🔗 Leggi su Fanpage.it

renato zero sar224 ballerinoRenato Zero sarà ballerino per una notte nella quarta puntata di Ballando con le stelle - Renato Zero sarà ballerino per una notte nella quarta puntata di Ballando con le stelle del 18 ottobre. Come scrive fanpage.it

