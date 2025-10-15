Il volto inconfondibile di Renato Zero domina in questi giorni il promo di Canale 5, che lo annuncia come ospite alla semifinale di Io Canto Family in onda giovedì. Ma non sarà quella l’unica apparizione televisiva della settimana per l’artista romano: secondo le anticipazioni di Davide Maggio, sabato sera scenderà anche sulla pista di Ballando con le Stelle, in prima serata su Rai 1. Renato, che lo scorso 30 settembre ha festeggiato i suoi 75 anni, sarà ballerino per una notte nella quarta puntata del 18 ottobre, in onda alle 21.30 circa, subito dopo Affari Tuoi. La sua esibizione contribuirà al celebre tesoretto della serata, che come sempre verrà assegnato da Alberto Matano e Rossella Erra a una o più coppie in gara. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Renato Zero a Ballando con le Stelle: sarà il ballerino per una notte