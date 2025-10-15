Renato Zero a Ballando con le Stelle | il colpaccio di Milly Carlucci
Ballando con le Stelle è una certezza per quanto riguarda gli ospiti e i Ballerini per una Notte: Milly Carlucci porta a casa un altro “colpaccio” e ospita in queste vesti il più grande di tutti, l’artista che ha fatto la storia della musica italiana, ovvero Renato Zero. Dovrebbe essere, stando alle indiscrezioni, nella quarta puntata del dance show che va in onda sabato 18 ottobre dopo Affari Tuoi, che riprende quindi la “consueta” programmazione. Renato Zero a Ballando con le Stelle: l’indiscrezione. A lanciare l’indiscrezione di Renato Zero come Ballerino per una Notte nella quarta puntata di Ballando con le Stelle è stato Hit per Affari Italiani e Davide Maggio. 🔗 Leggi su Dilei.it
