Regno Unito una leonessa dal dentista | il video dell’intervento
Una leonessa di 3 anni, dal nome Lira, è stata operata da un dentista nel Big Cat Sanctuary nel Kent, nel Regno Unito. La felina soffriva per un’infezione a un dente, che è stato estratto dal dottore. Ovviamente Lira era stata completamente sedata prima dell’intervento. La leonessa proveniva dall’Ucraina dove era stata vittima del commercio illegale di animali. L’operazione, perfettamente riuscita, è stata eseguita venerdì 10 ottobre dal dentista esperto in fauna selvatica Peter Kertesz (che ha curato oltre 450 grandi felini) e dal veterinario del Big Cat Sanctuary Elliot Simpson-Brown. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Approfondisci con queste news
Dopo anni difficili nella sua terra, la dottoressa si è trasferita nel Regno Unito ed è riuscita ad affermarsi: «Qui posso crescere ancora, il sistema italiano è un freno per le carriere» - facebook.com Vai su Facebook
TikTok taglia 439 moderatori nel Regno Unito: allarme dei sindacati per la sicurezza dei minori - X Vai su X
Regno Unito: seduta dal dentista per una leonessa, estratto dente infetto - (LaPresse) Una leonessa di 3 anni, dal nome Lira, è stata operata da un dentista nel Big Cat Sanctuary nel Kent, nel Regno Unito. Lo riporta stream24.ilsole24ore.com