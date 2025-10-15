Regionali Veneto Zaia | Mi candido capolista in ogni provincia

Lettera43.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha lanciato la campagna elettorale per Alberto Stefani alla presidenza della Regione durante un comizio a Padova, spiegando la propria strategia: «Posso capire tutto ma non i veti e allora ho detto: se sono un problema, cercherò di diventare un problema reale e quindi, parlando con Alberto, ho solo una soluzione per diventare un problema: mi candido capolista in ogni provincia ». Sul palco del Palageox Zaia ha sottolineato la posta in gioco per il Veneto: «Qui la partita è una sola: dobbiamo prendere molto più dei lombardi ed è chiusa lì». 🔗 Leggi su Lettera43.it

regionali veneto zaia mi candido capolista in ogni provincia

© Lettera43.it - Regionali Veneto, Zaia: «Mi candido capolista in ogni provincia»

Leggi anche questi approfondimenti

regionali veneto zaia candidoVeneto, la mossa di Zaia: "Mi candido capolista in tutte le province" - Qui la partita è una sola: dobbiamo prendere molto più dei lombardi ed è chiusa lì... Riporta msn.com

regionali veneto zaia candidoRegionali Veneto, Zaia capolista Lega in tutte le province: “Qui dobbiamo prendere più voti dei lombardi” - L'annuncio lo fa all'apertura della campagna elettorale di Alberto Stefani, nome unico per il centrodestra candidato a governatore, e lo dedica "a chi ha messo veti”. Come scrive ilriformista.it

regionali veneto zaia candidoRegionali in Veneto, Zaia: "Mi candido capolista in tutte le province" - Il presidente uscente: "Non capisco in democrazia che si mettano veti su una persona che ha sempre governato e che i cittadini hanno sostenuto" ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Regionali Veneto Zaia Candido