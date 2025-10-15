Regionali Veneto Zaia | Mi candido capolista in ogni provincia

Il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha lanciato la campagna elettorale per Alberto Stefani alla presidenza della Regione durante un comizio a Padova, spiegando la propria strategia: «Posso capire tutto ma non i veti e allora ho detto: se sono un problema, cercherò di diventare un problema reale e quindi, parlando con Alberto, ho solo una soluzione per diventare un problema: mi candido capolista in ogni provincia ». Sul palco del Palageox Zaia ha sottolineato la posta in gioco per il Veneto: «Qui la partita è una sola: dobbiamo prendere molto più dei lombardi ed è chiusa lì». 🔗 Leggi su Lettera43.it

