Regionali Veneto 2025 Zaia | Se sono un problema vedrò veramente di crearlo
Luca Zaia non ci sta in vista delle elezioni regionali in Veneto del 23 e 24 novembre 2025. “Ho semplicemente detto e confermo che trovo strano – e non sto accusando il mio partito – che un governatore uscente che ha oltre il 70% del consenso tra i veneti, non lo dico io ma i sondaggi, si vede prima negata la sua candidatura, dopo negata la sua lista civica che potrebbe portare un sacco di consenso al centrodestra e infine negata la possibilità di mettere il nome sul simbolo. Ne prendo atto. Se sono un problema, vedrò di farlo creare veramente questo problema. Poi vedremo come”, ha detto il presidente il presidente della Regione Veneto, a margine dell’inaugurazione di una nuova apparecchiatura dell’ospedale di Treviso. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Regionali, il centrodestra guarda al Veneto con l’incognita Zaia https://ilsole24ore.com/art/regionali-centrodestra-guarda-veneto-l-incognita-zaia-AH45NFAD?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox=1760494011… - X Vai su X
ANDREA ZANONI PRESENTA IL PROGRAMMA DI AVS - ALLEANZA VERDI SINISTRA PER LE ELEZIONI REGIONALI 2025 – CASTELFRANCO VENETO 15 OTTOBRE ORE 20.30 Care Amiche e cari Amici, in vista delle elezioni del 23 e 24 novembre ho pro - facebook.com Vai su Facebook
Regionali Veneto, FdI 'benedice' la candidatura di Zaia capolista della Lega. "Un fuoriclasse. Fa bene a tutta la coalizione" - capogruppo vicario di Fratelli d'Italia al Senato, eletto in Veneto e uno dei principali e ... Riporta affaritaliani.it
Luca Zaia minaccia di diventare un «problema» per la destra in Veneto - La coalizione gli ha vietato di presentare una lista col suo nome alle elezioni regionali: lui non l'ha presa bene ... Come scrive ilpost.it
Regionali, Zaia agita il centrodestra: “Se sono un problema, lo renderò tale” - A poco più di un mese dalle elezioni regionali in Veneto, è proprio il governatore uscente Luca Zaia ad agitare il centrodestra. Secondo veronaoggi.it