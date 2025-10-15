Regionali Veneto 2025 Zaia | Se sono un problema vedrò veramente di crearlo

Luca Zaia non ci sta in vista delle elezioni regionali in Veneto del 23 e 24 novembre 2025. “Ho semplicemente detto e confermo che trovo strano – e non sto accusando il mio partito – che un governatore uscente che ha oltre il 70% del consenso tra i veneti, non lo dico io ma i sondaggi, si vede prima negata la sua candidatura, dopo negata la sua lista civica che potrebbe portare un sacco di consenso al centrodestra e infine negata la possibilità di mettere il nome sul simbolo. Ne prendo atto. Se sono un problema, vedrò di farlo creare veramente questo problema. Poi vedremo come”, ha detto il presidente il presidente della Regione Veneto, a margine dell’inaugurazione di una nuova apparecchiatura dell’ospedale di Treviso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

