Regionali Veneto 2025 Zaia | Mi candido capolista in tutte le province

Il centrodestra apre la campagna elettorale per le elezioni regionali in Veneto del 23 e 24 novembre 2025. Sul palco di Padova, a supporto del candidato leghista Alberto Stefani, c’è il presidente in carica Luca Zaia. Non può ricandidarsi per il ruolo di governatore perché ha superato il limite dei due mandati, ma nel suo intervento Zaia ha annunciato che si candiderà da capolista per il Consiglio regionale in tutte le province. “Parlandone con Alberto ho deciso che mi candido capolista in tutte le province “, ha detto il presidente veneto nel suo discorso. “Applauso va alla mia squadra di governo”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Regionali Veneto 2025, Zaia: “Mi candido capolista in tutte le province”

