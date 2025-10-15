Regionali Veneto 2025 Zaia candidato capolista | Dopo Zaia scrivi Zaia

“Ho detto: ‘Sono un problema? Vedrò di esserlo’. Quindi, ‘ dopo Zaia, scrivi Zaia ‘”. Così il presidente uscente del Veneto Luca Zaia, a margine del lancio, a Padova, della campagna elettorale della Lega per le regionali del 23 e 24 novembre con candidato presidente Alberto Stefani, in merito alla propria candidatura come capolista per il Consiglio regionale in tutte le province. Zaia è poi tornato sulle polemiche interne al centrodestra che gli hanno impedito di mettere il nome sul simbolo della Lega e di presentare una lista civica personale: “Non trovo corretto che vengano messi veti a questi livelli. 🔗 Leggi su Lapresse.it

