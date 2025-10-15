Regionali Veneto 2025 Zaia candidato capolista | Dopo Zaia scrivi Zaia
“Ho detto: ‘Sono un problema? Vedrò di esserlo’. Quindi, ‘ dopo Zaia, scrivi Zaia ‘”. Così il presidente uscente del Veneto Luca Zaia, a margine del lancio, a Padova, della campagna elettorale della Lega per le regionali del 23 e 24 novembre con candidato presidente Alberto Stefani, in merito alla propria candidatura come capolista per il Consiglio regionale in tutte le province. Zaia è poi tornato sulle polemiche interne al centrodestra che gli hanno impedito di mettere il nome sul simbolo della Lega e di presentare una lista civica personale: “Non trovo corretto che vengano messi veti a questi livelli. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Contenuti che potrebbero interessarti
In diretta da Padova per l’apertura della campagna elettorale per le elezioni regionali del Veneto, a sostegno di Alberto Stefani presidente. - facebook.com Vai su Facebook
APERTURA CAMPAGNA ELETTORALE REGIONALI VENETO DI ALBERTO STEFANI (PADOVA, 15/10/2025) - X Vai su X
Regionali Veneto 2025, Zaia: “Mi candido capolista in tutte le province” - Il centrodestra apre la campagna elettorale per le elezioni regionali in Veneto del 23 e 24 novembre 2025. Da msn.com
Elezioni Veneto, Zaia: "Sarò capolista in tutte le Province". Aperta campagna di Stefani - Leggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni Veneto, Zaia: 'Sarò capolista in tutte le Province'. tg24.sky.it scrive
Regionali Veneto, FdI 'benedice' la candidatura di Zaia capolista della Lega. "Un fuoriclasse. Fa bene a tutta la coalizione" - capogruppo vicario di Fratelli d'Italia al Senato, eletto in Veneto e uno dei principali e ... Segnala affaritaliani.it