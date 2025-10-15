Regionali Toscana 2025 Antonella Bundu | Grazie a tutti Siamo riusciti a proporci come alternativa

Regionali Toscana 2025 vinte da Eugenio Giani, Pd, centrosinistra, confermato presidente con 53.92% davanti ad Alessandro Tomasi, FdI, centrodestra, 40.90%. E ad Antonella Bundu, rivelazione delle regionali in Toscana che ribalta i sondaggi e con 5.18% supera la soglia di sbarramento del 5% per il Consiglio regionale. Ma non entra in Consiglio regionale per un pugno di voti perché la lista a suo sostegno Toscana Rossa ottiene 4.51%. C’è un ricorso annunciato, mentre per lei ci sono parole di stima del presidente Eugenio Giani: “Mi dispiace per Antonella Bundu. Spero possa dare un contributo in Consiglio regionale”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

