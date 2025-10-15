Regionali sabato arriva Cirielli nel Sannio | appuntamento al Teatro De Simone

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Sannio si prepara a essere protagonista della scena politica regionale con l’appuntamento “Il Sannio protagonista con Cirielli”, la conferenza stampa di presentazione dei candidati di Fratelli d’Italia al Consiglio Regionale della Campania per la Provincia di Benevento, in programma sabato 18 ottobre 2025 alle ore 17:30 presso il Teatro De Simone di Benevento. L’incontro, che si preannuncia molto partecipato, sarà aperto da Rosetta De Stasio, consigliere comunale della Città di Benevento, e da Carmine Agostinelli, sindaco di San Bartolomeo in Galdo, consigliere provinciale e responsabile della Segreteria Politica di Fratelli d’Italia Sannio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Regionali, sabato arriva Cirielli nel Sannio: appuntamento al Teatro De Simone

