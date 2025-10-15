Regionali Mazzeo | Unico consigliere uscente PD ad aver aumentato le proprie preferenze riconoscimento a lavoro di squadra

C'è grande soddisfazione per Antonio Mazzeo per il risultato delle elezioni regionali. Il presidente del Consiglio regionale uscente, che era candidato consigliere per il Partito Democratico nella circoscrizione di Pisa, ha ottenuto 13274 preferenze ed è dunque entrato a far parte dell'assemblea. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

