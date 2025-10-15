Regionali in Campania Roberto Fico | Andate a votare è elemento democratico

«Il nostro mantra deve essere quello di andare a votare. Io chiedo al popolo campano di andare a votare: è fondamentale, è un elemento democratico da cui non si può. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Regionali in Campania, Roberto Fico: «Andate a votare, è elemento democratico»

Argomenti simili trattati di recente

Regionali in Campania. Edmondo Cirielli: "Abbiamo una sanità da film dell'orrore" #regionali2025 #elezioniregionali2025 #centrodestra #fratelliditalia #RegioneCampania #AgendaPolitica https://www.agendapolitica.it/edmondo-cirielli-in-campania-abbiamo- - facebook.com Vai su Facebook

Sangiuliano è passato dalla direzione del Tg2 al ruolo di Ministro della Cultura in 24 ore. Dopo lo scandalo Boccia si è dimesso. È tornato in Rai come corrispondente da Parigi, ora si candida alle regionali in Campania. Come se nulla fosse. In una Rai con le - X Vai su X

Regionali in Campania, Roberto Fico: «Andate a votare, è elemento democratico» - Io chiedo al popolo campano di andare a votare: è fondamentale, è un elemento democratico da cui non si ... Da ilmattino.it

Tutti i candidati alle elezioni regionali in Campania - Definiti i candidati di ambo gli schieramenti per la presidenza della Regione, ora i partiti lavorano alla formazione delle liste. policymakermag.it scrive

Regionali Campania, Fico lancia la lista civica e vede De Luca: «Avanti con un progetto stabile, alternativo alla destra» - Con la presentazione ufficiale della lista civica “Roberto Fico Presidente” e il faccia a faccia con ... Scrive giustizianews24.it