Regionali il derby Amati-Matarrelli finisce sui tavoli romani Lista Decaro c' è il nodo Tammacco
Alla presentazione ufficiale delle liste mancano appena otto giorni, ma il rebus candidatura nello schieramento progressista non è ancora stato definitivamente risolto. Nonostante la. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Under 17 regionali - Patruno chiama, Cappello risponde: il derby tra Scuola Calcio ASD Cenisia 1919 e Pozzomaina finisce con un giusto pareggio per 1-1 La cronaca della partita: https://www.11giovani.it/index.php/component/k2/u17-regionali-cenisia-p - facebook.com Vai su Facebook
Una delle cose più tristi prima delle elezioni regionali è vedere la politica toscana parlare del derby #pisafiorentina per massimizzare al massimo 50 preferenze - X Vai su X
La proposta dei sostenitori di Amati per chiudere i conflitti interni: «Lui con il Pd e Matarrelli nella lista civica di Decaro» - Con una mossa a sorpresa, spuntano i sostenitori dell’ex assessore regionale Fabiano Amati e provano a prendere in mano le sorti della battaglia per la candidatura nella lista ... Riporta quotidianodipuglia.it
Decaro alle prese con il nodo Brindisi Matarrelli-Amati - Antonio Decaro, dopo la telefonata di mercoledì sera al suo rivale del centrodestra Luigi Lobuono per un saluto in vista della campagna elettorale, ieri è stato a Brindisi per visitare il Salone Nauti ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it
Brindisi, bagarre nel Pd: derby Matarrelli-Amati - Due grane per il candidato governatore del centrosinistra Antonio Decaro rallentano lo sprint per la formazione delle liste del «campo extra large»: il caso Brindisi- Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it