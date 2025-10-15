Regionali Iannone Fdi su Fico | Non poteva scegliere slogan peggiore

Salernotoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Che proprio Roberto Fico usi come slogan elettorale ‘Ogni impresa conta’ e’ il massimo, e’ la cosa meno credibile che poteva scegliere. Il candidato dei 5 Stelle e del PD rappresenta la saldatura tra l’assistenzialismo e il clientelismo. E proprio per questo e’ l’antitesi del valore dello. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

regionali iannone fdi ficoRegionali Campania, completa la lista di Fdi: con Gagliano anche Sica - Sono bastati pochi giorni, a Fratelli d’Italia, per allestire la lista che dovrà correre per le regionali del prossimo 23 novembre. Si legge su ilmattino.it

regionali iannone fdi ficoCampania, Regionali. Rastrelli (FDI): “Incontro Fico e De Luca: la morte della coerenza” - "L'incontro tra Fico e Luca, all'insegna esclusiva di un potere malato da salvaguardare, rappresenta la morte di ogni coerenza. Riporta sciscianonotizie.it

regionali iannone fdi ficoCampania: Iannone (FdI), 'patto Fico-De Luca saldatura assistenzialismo e clientelismo' - De Luca conferma solo che vogliono usare i soldi dei contribuenti per accaparrarsi voti. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Regionali Iannone Fdi Fico