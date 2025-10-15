Appiano Gentile, l’Inter approva nuovi progetti per l’ampliamento ...Orario Bayern Monaco Juventus Women: tutti i dettagli per seguire la ...Sinner-Tsitsipas: Jannik all'esordio nel Six Kings Slam. La diretta ...Card. Pizzaballa: la pace la farà la prossima generazioneUcraina, Zelensky cerca armi e venerdì vede Trump. Onu irritataLa tregua a Gaza è fragile. Storia della colonia cristiana minacciataFemminicidio a Milano, uccide la compagna Pamela con 24 coltellateCard. Parolin: “Ad Auschwitz non si va in gita”‘Salviamo le Crete senesi’, nasce comitato contro le pale eolicheI campi di zucche più belli da visitare a Verona e in VenetoProsegue l'appuntamento filosofico della città con la filosofia e ...Sicurezza, cosa sono e quando sono nate le prime zone rosse in ...La sagra del commercio e dell'artigianato a Cologno MonzeseMessina Villafranca via autobus, il servizio ripristinato da giovedìFondi Pinqua, il Comune aumenta i requisiti per l'acquisto di alloggiPalazzo della Meridiana ospita la mostra “Art Kane. Visionary”Fiuggi, Acuto, Piglio, "Dove un volta il trenino dei ciociari" in ...Frosinone, "Walk for the cure" 2025Frosinone, Marco Rinalduzzi & Friends: Una Vita in Musica!Futuro di Multiservizi, il gruppo consiliare Mpa-Grande Catania: ...Fiocco azzurro a Montefusco: è nato ChristianPresentazione del libro “Disegno Irpinia 2030” di Nicola TrunfioCentrato da un'auto mentre sta attraversando la strada, 16enne in ...Gianluca Gazzoli verso la conduzione di Sanremo Giovani, ...Capena piange Luigi Cena, il giostraio ucciso dal ...L’oroscopo di giovedì 16 ottobre 2025: le previsioni segno per ...“La parentesi di Napoli è stato un peccato”: la moglie dell’ex ...Capello: “Ci sono quattro squadre che lottano per lo scudetto, tra ...Programma Itaca 2026/27: disponibile il memorandum con le scadenzeA Gaza la tregua non basta: "La guerra può tornare in ogni momento"Risse e omicidi, cosa sta accadendo ai ragazzi dello Zen?Inter, approvato bilancio 2024/2025: registrato utile netto per la ...Cos’è la missione Eubam che supervisionerà la riapertura del valico ...Mo: fonti palestinesi, 'guardie carcerarie hanno rotto 4 costole a ...Francesco Chiofalo, incidente a Dubai: “Testacoda da ubriaco. Poteva ...Chiara Appendino 'agita' il M5s e riflette sulle dimissioni ...Festa del Cinema di Roma 2025: Luisa Ranieri con nuovo lob mosso e ...Educazione sessuo-affettiva a scuola: sarà vietata anche alle medieIl grande tennis della Coppa Davis 2025 in diretta in chiaro su Rai 1 ...La FIFA avvia la gara d’appalto in Italia per i diritti media della ...Figured’Art Diamond Painting Art 5D kit completo 40x50cm Tela ...Circo Massimo, stasera sul Nove la seconda puntata: Fagnani ospite di ...Selma – La strada per la libertà, la storia vera dietro al filmThe Conjuring – Il caso Enfield: la spiegazione del finale del filmLa Forza Di Una Donna 2, Anticipazioni Turche: Munir Torturato Da ...? Marcella Bella Contro Barbara D’Urso: “Mi Viene Voglia di Pungerla”Ilicic: "Senza il Covid l'Atalanta sarebbe arrivata in finale di ...Ilicic sulla moglie: "Leggevo cose assurde. Ecco cosa mi ha dato ...Gol pazzesco in Serie D: è il fratello di Filippo Macchi!Andrea Sempio rompe il silenzio: ‘Ecco perché ho revocato il mandato ...Calciomercato Inter, tutte le operazioni estive dei nerazzurri per la ...Bonucci gasa dopo la vittoria dell’Italia contro Israele: il ...Sinner contro Tsitsipas a Riad: la prima volta su Netflix, la prima ...Entrano in casa senza nessuna effrazione, refurtiva per diecimila euroPonte sullo Stretto, Ciucci: "Progetto sviluppato e approvato secondo ...Como, al via una raccolta firme contro la riorganizzazione delle ...Tuttigiorni raddoppia in Campania: apre nel napoletano il secondo ...Sanremo 2026, via al 'totonomi': tre artisti napoletani tra i 'big' ...Sorpreso dopo la spaccata: la polizia arresta un 34enne per furto ...Rock, l'insuperabile chitarrista Lari Basilio in concerto a PratoArs et Labor, ecco il tuo '9'. Moretti si presenta: "Sono pronto. ...Il Comune dichiara guerra agli sversamenti abusivi di rifiutiA Bari da un altro Comune per abbandonare rifiuti: bustoni lasciati ...Risanamento Conerobus, M5S all'attacco: «Il piano non può passare ...Francesi ancora in pensione a 62 anni per avere l’ok dei socialisti a ...‘Il Giudice e i suoi assassini’, iniziate le riprese della nuova ...Gianluca Soncin e le minacce a Pamela Genini, "ammazzo te e tua ...Alcaraz fa lo gnorri alla domanda diretta sui soldi: “Non so ...Vittorio Giorgetti lascia la Lega: “Non mi rappresenta più”. Entra ...In Grecia al lavoro 13 ore al giorno, la legge contestata – Eurofocus ...Six Kings Slam, oggi Sinner-Tsitsipas – Il match in direttaDopo ‘C’è ancora domani’ un secondo film per Paola Cortellesi: “Siamo ...Castel D'Azzano (VR), il VIDEO del momento dell'esplosione del ...Un secolo di intelligence italiana: dal Sim, nato a Roma il 15 ...Ahia, così mi fai male! Aggredita una ragazza in mezzo alla strada | ...Ex Ilva, sindacati convocati a P.ChigiConfindustria Como, Lecco e Sondrio sulla strada della fusione: “Un ...Migliora la tua routine di cura dei capelli con un lavaggio efficaceDove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Kecmanovic/Muller, ATP Stoccolma ...Massimo Contaldo: “Un nuovo ruolo per far crescere la ginnastica ...LIVE Sinner-Tsitsipas, Six Kings Slam 2025 in DIRETTA: pochi minuti ...Sapko Ibrahimovic, chi era il fratello maggiore di Zlatan morto di ...Concorso docenti PNRR: abilitazione su classe di concorso non dà ...Lutto nazionale per i tre Carabinieri morti nell’esplosione: bandiere ...?? “We Breast. Dalla cura al prendersi cura” alla Camera dei ...Superbike, scontro Iannone-Razgatlioglu: il pilota italiano sbottaRoma, diffondeva contenuti jihadisti su TikTok: arrestato tunisinoM5s, Conte: Appendino? Noi indipendenti, non schiacciati sul PdM5S, Conte: Appendino? L’ho nominata io, non mi sono arrivate ...Estrazione Si Vince Tutto: i numeri vincenti estratti oggi 15 ottobre ...Leone XIV si smarca sempre più da Papa Francesco, anche nella ...Giornalisti, Ast e Tgr Toscana: solidarietà a Jacopo Cecconi, ...Vinicius Junior, guai con la giustizia brasiliana. Ecco cosa è ..."Aiuto, è entrato", le ultime strazianti parole di Pamela prima di ...Bilancio UE 2028-2034, la protesta del Comitato delle Regioni[PSP/PSVITA] FrogGBC v0.1.2: Novità sul Resampler Audio e ...Roma-Inter, sabato all’Olimpico il primo big match della stagione ...Roma Femminile: Giada Greggi resta a Roma fino al 2029Ahi Inter, si ferma Darmian: salterà la Roma. I tempi di recuperoEcco i make up di Halloween più cercati su Google (il primo posto è ...Fratelli d’Italia commissariata a Napoli: Meloni nomina Marta ...Amadeus, la serie Sky arriva a dicembre: Will Sharpe è Mozart, Paul ...Legami di sangue: la spiegazione del finaleBones and All: la spiegazione del finale del filmGolazo pazzesco in Serie D: è il fratello di Filippo Macchi!Chivu gongola, Allegri piange e Tudor riflette: come ripartono le ...Giovani Inter, vertiginosa la crescita di un giovane prodotto della ...Acerbi Inter, il retroscena con Federico Barba: cosa accadde durante ...Douglas Luiz Nottingham Forest: quando rientrerà dall’infortunio? ...Anm: ‘i femminicidi non si riducono inasprendo le pene’Raffica di truffe in provincia, spariti 36mila euroUnplugged for Emergency, al Capitol una serata di grande musica in ...Aperte le iscrizioni alla 30ª edizione del Master di II° livello in ...LA STORIA - Nella piscina dove nascono campioni a quattro zampeTreni, lavori sulla Foligno-Terentola: circolazione interrotta: le ...Calcio serie C, il Perugia continua a ritrovare i pezzi: ci sarà ...Parma, che orgoglio: Ambrosi convocata in NazionaleLe notizie più importanti di oggi 15 ottobre 2025 a Latina e in ...Femminicidio Pamela Genini, il racconto dell'amica Elisa su Gianluca ...Latina, blitz della Polizia: armi e cocaina legate a un ex impiegato ...Cos’è questa storia che in Grecia sarà legale lavorare 13 ore ...Maturità, sì del Senato alla riformaAinett Stephens: “Testimonial del brand di Pamela. Era una ragazza ...Currò: “Camarda e Pio Esposito? Hanno caratteristiche diverse e ...ATP Stoccolma 2025, Bolelli/Vavassori regolano Grevelius/Heinonen ...Chi sono la moglie e i figli di Zlatan Ibrahimovic, Helena Seger, ...Concorso scuola PNRR 3, i consigli giusti per non sbagliare la ...Festa di Roma, Cortellesi: ora più facile altro film, c'è più fiduciaFesta di Roma, Gualtieri: iniziamo in grande, è 20esimo anniversario? “Mondi Sonori”: al Museo Nazionale degli Strumenti Musicali un ...Saviano-Mollicone, scontro social: “Invita a omertà”. La replica: “Se ...Ex Ilva, domani lo sciopero. E il governo convoca i sindacatiNapoli, Juan Jesus: “Qui ho toccato l'apice della mia carriera”Barcellona, ufficiale il rinnovo di De Jong: prolungamento fino al ...Kristian, il narcos 22enne trovato con 16 milioni di euro di ...Risanamento a Messina e alloggi acquistati sul mercato: Patrimonio ...Rifugi a corto di provviste? Ci pensano i droniLecco, sindaco di Ballabio minacciato da quattro richiedenti asiloEx Eliseo, il Commissario Perrotta: “Pronti a riempirlo di contenuti”Calciomercato Roma, Koné nel mirino di una big italiana. Ecco la ...Apple, arriva il chip M5: cos'è e perché rivoluziona iPad e MacBook ...Pulisic rischia un mese di stop. Milan irritato: non stava bene e gli ...Separazione carriere, l’appello ai senatori dall’assemblea ...Totti parla in vista di Roma-Inter: "Servirà l'elmetto. Punto su ...Amici 24, altro che crisi tra Chiara Bacci e TrigNO: il cantante e la ...Andrea Sempio: «Non ho ucciso Chiara Poggi. Ecco perché ho revocato ...Matrimoni fasulli per ottenere il permesso di soggiorno: ogni sposo ...Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-10-2025 ore 19:40Christopher Nolan: "Dwayne Johnson merita una nomination agli Oscar ...Splinter Cell: Deathwatch, la recensione: il ritorno di Sam Fisher ...

Leggi le notizie dell'Ultima Ora

La notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Vinicius Junior, guai con la giustizia brasiliana. Ecco cosa è successo

Vinicius Junior, guai con la giustizia brasiliana. Ecco cosa è successo

Vinicius Junior nel mirino della giustizia brasiliana: denuncia per disturbo alla quiete pubblica V... ► calcionews24.com

La tregua a Gaza è fragile. Storia della colonia cristiana minacciata

La tregua a Gaza è fragile. Storia della colonia cristiana minacciata

La tregua a Gaza è fragile. Tra Israele e Hamas volano accuse reciproche. Oggi è stato riaperto il ... ► tv2000.it

‘Salviamo le Crete senesi’, nasce comitato contro le pale eoliche

‘Salviamo le Crete senesi’, nasce comitato contro le pale eoliche

''Ci opporremo con ogni mezzo a questo progetto che andrebbe a deturpare irrimediabilmente il nostro... ► imolaoggi.it

Matrimoni fasulli per ottenere il permesso di soggiorno: ogni sposo pagava 10mila euro

Matrimoni fasulli per ottenere il permesso di soggiorno: ogni sposo pagava 10mila euro

Perugia, 15 ottobre 2025 – Matrimoni fasulli per ottenere il permesso di soggiorno. Sarebbe bastato... ► lanazione.it

Six Kings Slam, oggi Sinner Tsitsipas – Il match in diretta

Six Kings Slam, oggi Sinner Tsitsipas – Il match in diretta

(Adnkronos) – Torna in campo Jannik Sinner. Il fuoriclasse azzurro esordisce oggi, mercoledì 15 ott... ► ildifforme.it

Ponte sullo Stretto, Ciucci: "Progetto sviluppato e approvato secondo le normative"

Ponte sullo Stretto, Ciucci: "Progetto sviluppato e approvato secondo le normative"

"Ho letto con attenzione le dichiarazioni rilasciate da un importante eurodeputato italiano e rile... ► reggiotoday.it

Chiara Appendino

Chiara Appendino 'agita' il M5s e riflette sulle dimissioni dall'incarico di vicepresidente

AGI - L'onda lunga delle elezioni in Toscana continua alimenta i malumori dentro il M5s. In partico... ► agi.it

Acerbi Inter, il retroscena con Federico Barba: cosa accadde durante il periodo ad Empoli

Acerbi Inter, il retroscena con Federico Barba: cosa accadde durante il periodo ad Empoli

di Redazione Inter News 24Acerbi Inter, svelato un aneddoto che cambia il destino di Barba: «Gli oss... ► internews24.com

Gianluca Soncin e le minacce a Pamela Genini, "ammazzo te e tua madre": la rivelazione dell

Gianluca Soncin e le minacce a Pamela Genini, "ammazzo te e tua madre": la rivelazione dell'ex fidanzato

Femminicidio di Pamela Genini, le rivelazioni dell'ex: "Soncin la minacciava, le diceva che avrebbe ... ► virgilio.it

Concorso docenti PNRR: abilitazione su classe di concorso non dà punteggio sul sostegno. Pillole di Question Time

Concorso docenti PNRR: abilitazione su classe di concorso non dà punteggio sul sostegno. Pillole di Question Time

Nel question time del 13 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospit... ► orizzontescuola.it

In Grecia al lavoro 13 ore al giorno, la legge contestata – Eurofocus podcast, Adnkronos

In Grecia al lavoro 13 ore al giorno, la legge contestata – Eurofocus podcast, Adnkronos

È arrivata in Parlamento in Grecia la controversa proposta di legge per portare a 13 ore la giornat... ► ildifforme.it

Il Comune dichiara guerra agli sversamenti abusivi di rifiuti

Il Comune dichiara guerra agli sversamenti abusivi di rifiuti

Il Comune di Sant'Arpino dichiara guerra agli sversamenti abusivi di rifiuti attraverso controlli ... ► casertanews.it

Sanremo 2026, via al

Sanremo 2026, via al 'totonomi': tre artisti napoletani tra i 'big' in gara all'Ariston?

La macchina del Festival di Sanremo 2026, in programma tra dal 24 al 28 febbraio al teatro Ariston... ► napolitoday.it

Totti parla in vista di Roma Inter: "Servirà l

Totti parla in vista di Roma Inter: "Servirà l'elmetto. Punto su Cristante, ce ne fossero come lui...." | GUARDA

Elegante in campo e fuori. Francesco Totti è stato uno dei protagonisti dell'evento mooRER andato i... ► iltempo.it

Concorso scuola PNRR 3, i consigli giusti per non sbagliare la domanda. QUESTION TIME con Cannas. LIVE Giovedì 16 ottobre alle 15:00

Concorso scuola PNRR 3, i consigli giusti per non sbagliare la domanda. QUESTION TIME con Cannas. LIVE Giovedì 16 ottobre alle 15:00

Aperta la procedura per i concorsi PNRR 3, finalizzati all’assunzione di docenti nelle scuole di og... ► orizzontescuola.it

Kristian, il narcos 22enne trovato con 16 milioni di euro di sostanza: “volevo aiutare la mia famiglia povera”

Kristian, il narcos 22enne trovato con 16 milioni di euro di sostanza: “volevo aiutare la mia famiglia povera”

Dopo che i carabinieri hanno scoperto duecento chili di cocaina all’interno del suo appartame... ► dailynews24.it

Rifugi a corto di provviste? Ci pensano i droni

Rifugi a corto di provviste? Ci pensano i droni

Piccoli, versatili ed economici. Sono i droni i nuovi alleati del trasporto delle merci dalle valli ... ► tgcom24.mediaset.it

Amadeus, la serie Sky arriva a dicembre: Will Sharpe è Mozart, Paul Bettany è Salieri

Amadeus, la serie Sky arriva a dicembre: Will Sharpe è Mozart, Paul Bettany è Salieri

Amadeus è la nuova serie Sky Original in arrivo a dicembre: cinque episodi che mettono in scena l’a... ► atomheartmagazine.co

Gianluca Gazzoli verso la conduzione di Sanremo Giovani, l’indiscrezione: “Manca solo la firma”

Gianluca Gazzoli verso la conduzione di Sanremo Giovani, l’indiscrezione: “Manca solo la firma”

Dovrebbe essere Gianluca Gazzoli il successore di Alessandro Cattelan alla conduzione di Sanremo Gi... ► fanpage.it

Ilicic sulla moglie: "Leggevo cose assurde. Ecco cosa mi ha dato fastidio..."

Ilicic sulla moglie: "Leggevo cose assurde. Ecco cosa mi ha dato fastidio..."

L'ex talento dell'Atalanta Josip Ilicic, intervistato in esclusiva da La Gazzetta, è tornato a parla... ► video.gazzetta.it

Risse e omicidi, cosa sta accadendo ai ragazzi dello Zen?

Risse e omicidi, cosa sta accadendo ai ragazzi dello Zen?

Palermo, quartiere San Filippo Neri, conosciuto da tutti come lo Zen. Qui è cresciuto Gaetano Maranz... ► tgcom24.mediaset.it

Mo: fonti palestinesi,

Mo: fonti palestinesi, 'guardie carcerarie hanno rotto 4 costole a Barghouti'

Gaza, 15 ott. (Adnkronos) - Secondo fonti palestinesi, Marwan Barghouti ha riportato la frattura di... ► iltempo.it

Sinner contro Tsitsipas a Riad: la prima volta su Netflix, la prima volta dopo i crampi

Sinner contro Tsitsipas a Riad: la prima volta su Netflix, la prima volta dopo i crampi

Torneo-show milionario in Arabia Saudita: un milione e mezzo di dollari per ogni concorrente, sei m... ► lidentita.it

Splinter Cell: Deathwatch, la recensione: il ritorno di Sam Fisher nella nuova serie animata Netflix

Splinter Cell: Deathwatch, la recensione: il ritorno di Sam Fisher nella nuova serie animata Netflix

Dodici anni dopo l'uscita dell'ultimo capitolo videoludico targato Ubisoft, la spia creata dal compi... ► movieplayer.it

Latina, blitz della Polizia: armi e cocaina legate a un ex impiegato comunale che rilasciava carte d’identità

Latina, blitz della Polizia: armi e cocaina legate a un ex impiegato comunale che rilasciava carte d’identità

Arrestato a Latina un pregiudicato di 36 anni per spaccio, armi e corruzione in ufficio comunale. Co... ► virgilio.it

? “Mondi Sonori”: al Museo Nazionale degli Strumenti Musicali un festival tra musica, racconto e scoperta

? “Mondi Sonori”: al Museo Nazionale degli Strumenti Musicali un festival tra musica, racconto e scoperta

Due nuovi appuntamenti per Mondi Sonori, il festival ideato e diretto da Sonia Martone che unisce m... ► spettacolo.periodico

Migliora la tua routine di cura dei capelli con un lavaggio efficace

Migliora la tua routine di cura dei capelli con un lavaggio efficace

Svela i segreti per capelli più sani con una routine di lavaggio adeguata. Leggi tutto Migliora la ... ► donnemagazine.it

Un secolo di intelligence italiana: dal Sim, nato a Roma il 15 ottobre 1925 da Re Vittorio Emanuele III e Mussolini, all’era digitale

Un secolo di intelligence italiana: dal Sim, nato a Roma il 15 ottobre 1925 da Re Vittorio Emanuele III e Mussolini, all’era digitale

Un secolo fa nasceva il primo servizio segreto italiano. A Roma, nella sede del Dipartimento delle... ► ilgiornaleditalia.it

Roma, diffondeva contenuti jihadisti su TikTok: arrestato tunisino

Roma, diffondeva contenuti jihadisti su TikTok: arrestato tunisino

Video, locandine, foto e discorsi di predicatori ispirati alla dottrina jihadista e incitanti alla g... ► tgcom24.mediaset.it

The Conjuring – Il caso Enfield: la spiegazione del finale del film

The Conjuring – Il caso Enfield: la spiegazione del finale del film

The Conjuring – Il caso Enfield: la spiegazione del finale del film The Conjuring – Il caso Enfield... ► cinefilos.it

Femminicidio a Milano, uccide la compagna Pamela con 24 coltellate

Femminicidio a Milano, uccide la compagna Pamela con 24 coltellate

Un 52enne ha ucciso la sua compagna di 29 anni a Milano. L’uomo ha tentato il suicidio ed è stato f... ► tv2000.it

?? “We Breast. Dalla cura al prendersi cura” alla Camera dei Deputati: scienza, arte e istituzioni insieme contro il tumore al seno

?? “We Breast. Dalla cura al prendersi cura” alla Camera dei Deputati: scienza, arte e istituzioni insieme contro il tumore al seno

Il 21 ottobre la Camera dei Deputati ospiterà “We Breast. Dalla cura al prendersi cura”, un evento ... ► spettacolo.periodico

Andrea Sempio rompe il silenzio: ‘Ecco perché ho revocato il mandato all’avvocato Lovati’

Andrea Sempio rompe il silenzio: ‘Ecco perché ho revocato il mandato all’avvocato Lovati’

“Una decisione sofferta, ma inevitabile” Una scelta difficile, maturata dopo settimane di tensio... ► notizieaudaci.it

Card. Pizzaballa: la pace la farà la prossima generazione

Card. Pizzaballa: la pace la farà la prossima generazione

“La pace è una parola impegnativa, la pace ha bisogno di essere preparata, i fallimenti degli anni ... ► tv2000.it

“La parentesi di Napoli è stato un peccato”: la moglie dell’ex allenatore azzurro rompe il ghiaccio

“La parentesi di Napoli è stato un peccato”: la moglie dell’ex allenatore azzurro rompe il ghiaccio

Nel suo intervento a Kiss Kiss Napoli, Francesca Brienza, moglie di Rudi Garcia, ha raccontato con ... ► spazionapoli.it

Treni, lavori sulla Foligno Terentola: circolazione interrotta: le modifiche

Treni, lavori sulla Foligno Terentola: circolazione interrotta: le modifiche

Modifiche alla circolazione ferroviaria dalle 9 di sabato 18 ottobre alle 9 di domenica 19 ottobre... ► perugiatoday.it

A Gaza la tregua non basta: "La guerra può tornare in ogni momento"

A Gaza la tregua non basta: "La guerra può tornare in ogni momento"

Khan Yunis, Gaza sud 15 ott. (askanews) - Nonostante la tregua tra Israele e Hamas dopo due anni di ... ► quotidiano.net

Como, al via una raccolta firme contro la riorganizzazione delle scuole voluta da Rapinese

Como, al via una raccolta firme contro la riorganizzazione delle scuole voluta da Rapinese

La Lega di Como scende in piazza contro la riorganizzazione scolastica voluta dall’amministrazione... ► quicomo.it

Barcellona, ufficiale il rinnovo di De Jong: prolungamento fino al 2029

Barcellona, ufficiale il rinnovo di De Jong: prolungamento fino al 2029

Barcellona, 15 ottobre 2025 – La storia d'amore tra Frenkie De Jong e il Barcellona prosegue. Il cl... ► sport.quotidiano.net

La FIFA avvia la gara d’appalto in Italia per i diritti media della Coppa del Mondo FIFA 26™

La FIFA avvia la gara d’appalto in Italia per i diritti media della Coppa del Mondo FIFA 26™

La FIFA ha lanciato un invito a presentare offerte (ITT) in Italia per la vendita dei diritti media... ► sportintv.eu

Chi sono la moglie e i figli di Zlatan Ibrahimovic, Helena Seger, Maximilian e Vincent

Chi sono la moglie e i figli di Zlatan Ibrahimovic, Helena Seger, Maximilian e Vincent

Zlatan Ibrahimovic e la moglie Helena Seger sono una coppia da vent’anni, ma non si sono mai sposat... ► metropolitanmagazine

? Marcella Bella Contro Barbara D’Urso: “Mi Viene Voglia di Pungerla”

? Marcella Bella Contro Barbara D’Urso: “Mi Viene Voglia di Pungerla”

La cantante, stanca dei voti bassi ricevuti a Ballando con le Stelle, ha lanciato una frecciatina i... ► lawebstar.it

M5S, Conte: Appendino? L’ho nominata io, non mi sono arrivate dimissioni

M5S, Conte: Appendino? L’ho nominata io, non mi sono arrivate dimissioni

Roma, 15 ott. (askanews) – “Ma dimissioni lo dite voi, lo scrivete voi”: così Giuseppe Conte, pre... ► ildenaro.it

Raffica di truffe in provincia, spariti 36mila euro

Raffica di truffe in provincia, spariti 36mila euro

Oggi, 15 ottobre, è giornata di truffe su truffe per Udine e provincia. Nel pomeriggio due donne h... ► udinetoday.it

Festa del Cinema di Roma 2025: Luisa Ranieri con nuovo lob mosso e ciuffo ribelle e le pagelle dei beauty look della serata inaugurale

Festa del Cinema di Roma 2025: Luisa Ranieri con nuovo lob mosso e ciuffo ribelle e le pagelle dei beauty look della serata inaugurale

Luci puntate sui red carpet dell'evento cinematografico nella capitale che da oggi ospiterà star ita... ► vanityfair.it

Leone XIV si smarca sempre più da Papa Francesco, anche nella visita al Quirinale

Leone XIV si smarca sempre più da Papa Francesco, anche nella visita al Quirinale

Sono tutt’altro che convenzionali le parole di Leone XIV al presidente Sergio Mattarella in occasio... ► panorama.it

Aperte le iscrizioni alla 30ª edizione del Master di II° livello in Gestione e Controllo dell

Aperte le iscrizioni alla 30ª edizione del Master di II° livello in Gestione e Controllo dell'Ambiente

E' il percorso di Alta Formazione più longevo in Italia sul tema della sostenibilità ambientale. I... ► pisatoday.it

Sorpreso dopo la spaccata: la polizia arresta un 34enne per furto aggravato

Sorpreso dopo la spaccata: la polizia arresta un 34enne per furto aggravato

Nella notte tra il 14 e il 15 ottobre la polizia è intervenuta in via dei Servi, a seguito di una ... ► firenzetoday.it

Giovani Inter, vertiginosa la crescita di un giovane prodotto della Primavera! È il momento della prima squadra?

Giovani Inter, vertiginosa la crescita di un giovane prodotto della Primavera! È il momento della prima squadra?

di Redazione Inter News 24Giovani Inter, il giovane portiere lituano brucia le tappe con la maglia n... ► internews24.com

Parma, che orgoglio: Ambrosi convocata in Nazionale

Parma, che orgoglio: Ambrosi convocata in Nazionale

Grande soddisfazione in casa Parma Calcio Women: Caterina Ambrosi, capitano della Prima Squadra, è... ► parmatoday.it

Programma Itaca 2026/27: disponibile il memorandum con le scadenze

Programma Itaca 2026/27: disponibile il memorandum con le scadenze

È stato pubblicato il memorandum informativo con le principali scadenze relative al bando Programma... ► orizzontescuola.it

Sicurezza, cosa sono e quando sono nate le prime zone rosse in Italia: ecco tutte le misure per Palermo

Sicurezza, cosa sono e quando sono nate le prime zone rosse in Italia: ecco tutte le misure per Palermo

Era il 17 dicembre del 2024 quando dagli uffici del Viminale veniva inviata ai prefetti una dirett... ► palermotoday.it

"Aiuto, è entrato", le ultime strazianti parole di Pamela prima di essere accoltellata dal compagno

"Aiuto, è entrato", le ultime strazianti parole di Pamela prima di essere accoltellata dal compagno

Negli ultimi istanti di vita è riuscita a rispondere al citofono e ad aprire il portone alla polizi... ► iltempo.it

Figured’Art Diamond Painting Art 5D kit completo 40x50cm Tela Arrotolata Interamente da Ricoprire di Diamonds Quadrati – Gattino Colorato – Pittura Diamante – Attività Creativa per Adulti – idea regalo inter

Figured’Art Diamond Painting Art 5D kit completo 40x50cm Tela Arrotolata Interamente da Ricoprire di Diamonds Quadrati – Gattino Colorato – Pittura Diamante – Attività Creativa per Adulti – idea regalo inter

Fai la collezione di ogni idea regalo inter? Dai subito un’occhiata a questo prodotto: ... ► justcalcio.com

Gol pazzesco in Serie D: è il fratello di Filippo Macchi!

Gol pazzesco in Serie D: è il fratello di Filippo Macchi!

Un gol incredibile di Francesco Macchi del Camaiore (Serie D): è il fratello di Filippo, argento nel... ► video.gazzetta.it

Ucraina, Zelensky cerca armi e venerdì vede Trump. Onu irritata

Ucraina, Zelensky cerca armi e venerdì vede Trump. Onu irritata

La Casa Bianca riferisce che Trump è ‘ottimista’ sulla possibilità di raggiungere un accordo di pac... ► tv2000.it

Bilancio UE 2028 2034, la protesta del Comitato delle Regioni

Bilancio UE 2028 2034, la protesta del Comitato delle Regioni

La proposta per il bilancio dell’Unione 2028-2034 mette seriamente a repentaglio la politica di coe... ► gbt-magazine.com

Selma – La strada per la libertà, la storia vera dietro al film

Selma – La strada per la libertà, la storia vera dietro al film

Selma – La strada per la libertà, la storia vera dietro al film A volte le persone comuni possono a... ► cinefilos.it

Fiuggi, Acuto, Piglio, "Dove un volta il trenino dei ciociari" in e bike

Fiuggi, Acuto, Piglio, "Dove un volta il trenino dei ciociari" in e bike

Un percorso di media difficoltà, ottimo come rapporto fatica/bellezza dei luoghi visitati, anche g... ► frosinonetoday.it

Chivu gongola, Allegri piange e Tudor riflette: come ripartono le prime sette della classifica

Chivu gongola, Allegri piange e Tudor riflette: come ripartono le prime sette della classifica

Il Napoli ritrova Hojlund, De Bruyne e McTominay in splendida forma. Nella Roma si è sbloccato Fergu... ► gazzetta.it

Capello: “Ci sono quattro squadre che lottano per lo scudetto, tra cui il Milan”

Capello: “Ci sono quattro squadre che lottano per lo scudetto, tra cui il Milan”

A commentare la lotta scudetto è stato lo storico ex allenatore del Milan Fabio Capello: ecco le sue... ► pianetamilan.it

Estrazione Si Vince Tutto: i numeri vincenti estratti oggi 15 ottobre 2025

Estrazione Si Vince Tutto: i numeri vincenti estratti oggi 15 ottobre 2025

Estrazione Si Vince Tutto oggi, mercoledì 15 ottobre 2025: i numeri vincenti | Superenalotto Questa... ► tpi.it