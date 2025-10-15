Regionali Campania Roberto Fico presenta la sua civica | Indagati in lista? Valuteremo caso per caso

La lista del candidato presidente della Regione Campania col centrosinistra è ancora da definire del tutto. E sugli indagati in coalizione c'è una presa di posizione rilevante. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Regionali in Campania. Edmondo Cirielli: "Abbiamo una sanità da film dell'orrore" #regionali2025 #elezioniregionali2025 #centrodestra #fratelliditalia #RegioneCampania #AgendaPolitica https://www.agendapolitica.it/edmondo-cirielli-in-campania-abbiamo- - facebook.com Vai su Facebook

Sangiuliano è passato dalla direzione del Tg2 al ruolo di Ministro della Cultura in 24 ore. Dopo lo scandalo Boccia si è dimesso. È tornato in Rai come corrispondente da Parigi, ora si candida alle regionali in Campania. Come se nulla fosse. In una Rai con le - X Vai su X

Regionali Campania, Fico: «Il futuro si costruisce con il dialogo non rispondendo alle offese» - (LaPresse) Roberto Fico, esponente del Movimento Cinque Stelle, ex Presidente della Camera e candidato alla presidenza della Regione Campania per le prossime elezioni regionali del 23 e ... Riporta ilmattino.it

Regionali Campania, Fico presenta lista del presidente: i NOMI dei capolista - “La lista con il mio nome sarà presente in tutte le province della Campania ed è un ulteriore tassello per consolidare la coalizione che dovrà battere la destra e dovrà essere la vera alternativa alla ... Scrive strettoweb.com

Regionali in Campania, Roberto Fico: «Andate a votare, è elemento democratico» - Io chiedo al popolo campano di andare a votare: è fondamentale, è un elemento democratico da cui non si ... Scrive ilmattino.it