Regionali Campania Roberto Fico presenta la sua civica | Indagati in lista? Valuteremo caso per caso

La lista del candidato presidente della Regione Campania col centrosinistra è ancora da definire del tutto. E sugli indagati in coalizione c'è una presa di posizione rilevante. 🔗 Leggi su Fanpage.it

regionali campania roberto ficoRegionali Campania, Fico: «Il futuro si costruisce con il dialogo non rispondendo alle offese» - (LaPresse) Roberto Fico, esponente del Movimento Cinque Stelle, ex Presidente della Camera e candidato alla presidenza della Regione Campania per le prossime elezioni regionali del 23 e ... Riporta ilmattino.it

regionali campania roberto ficoRegionali Campania, Fico presenta lista del presidente: i NOMI dei capolista - “La lista con il mio nome sarà presente in tutte le province della Campania ed è un ulteriore tassello per consolidare la coalizione che dovrà battere la destra e dovrà essere la vera alternativa alla ... Scrive strettoweb.com

regionali campania roberto ficoRegionali in Campania, Roberto Fico: «Andate a votare, è elemento democratico» - Io chiedo al popolo campano di andare a votare: è fondamentale, è un elemento democratico da cui non si ... Scrive ilmattino.it

