Regionali Campania Maria Rosaria Boccia si candida con Bandecchi | potrebbe sfidare Sangiuliano
Candidata in Campania con Bandecchi Maria Rosaria Boccia, l'imprenditrice di Pompei protagonista del caso che l'anno scorso portò alle dimissioni da ministro di Sangiuliano. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Regionali in Campania. Edmondo Cirielli: "Abbiamo una sanità da film dell'orrore" #regionali2025 #elezioniregionali2025 #centrodestra #fratelliditalia #RegioneCampania #AgendaPolitica https://www.agendapolitica.it/edmondo-cirielli-in-campania-abbiamo- - facebook.com Vai su Facebook
Sangiuliano è passato dalla direzione del Tg2 al ruolo di Ministro della Cultura in 24 ore. Dopo lo scandalo Boccia si è dimesso. È tornato in Rai come corrispondente da Parigi, ora si candida alle regionali in Campania. Come se nulla fosse. In una Rai con le - X Vai su X
