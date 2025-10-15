Regionali Campania Maria Rosaria Boccia si candida con Bandecchi | potrebbe sfidare Sangiuliano

Fanpage.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Candidata in Campania con Bandecchi Maria Rosaria Boccia, l'imprenditrice di Pompei protagonista del caso che l'anno scorso portò alle dimissioni da ministro di Sangiuliano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

