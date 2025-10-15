Regionali Campania 2025 Maria Rosaria Boccia sarà candidata con la lista di Bandecchi
“ Maria Rosaria Boccia sarà candidata in Campania ” per il Consiglio regionale con la lista ‘ Dimensione Bandecchi ‘ presentata dal leader di Alternativa Popolare e sindaco di Terni. A dirlo a LaPresse è lo stesso Bandecchi, che questa sera, mercoledì, ha incontrato Boccia. Quest’ultima ha sciolto le riserve in precedenza manifestate e dunque, spiega Bandecchi, sarà candidata “sicuramente a Napoli e forse anche in altre circoscrizioni. Non sarà capolista, a guidare la lista ci sarà l’avvocata Anna Ambrosino, che ha collaborato con me a Napoli negli ultimi anni”. Boccia: “Contenta che la proposta sia venuta da un imprenditore”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
