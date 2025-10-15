Regionali Campania 2025 Fico | Il futuro si costruisce con il dialogo non rispondendo alle offese

Roberto Fico – esponente del Movimento Cinque Stelle, ex Presidente della Camera e candidato alla presidenza della Regione Campania per le prossime elezioni regionali del 23 e 24 novembre che ha presentato questa mattina a Napoli la sua lista – ha risposto ai giornalisti in merito all’ incontro avuto in settimana con il presidente uscente Vincenzo De Luca, che in passato più volte era stato critico nei suoi confronti. ” Credo che il dialogo debba essere la costante di tutto, cosa si può fare senza dialogo? Ogni tanto sento offese anche da parte della destra ma non possiamo rispondere: questo perché stiamo guardando al futuro, stiamo lavorando in modo saldo e stiamo costruendo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Regionali Campania 2025, Fico: “Il futuro si costruisce con il dialogo non rispondendo alle offese”

