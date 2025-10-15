Regionali | al Polo Nautico la presentazione dei candidati di Fratelli d' italia con Cirielli
E' in programma sabato 18 ottobre, alle ore 10.30, a Salerno, presso il Polo Nautico, la conferenza di presentazione dei 9 candidati al Consiglio Regionale di “Fratelli d’Italia-Giorgia Meloni per Cirielli” della nostra provincia. All’incontro parteciperà il Vice Ministro agli Esteri. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
