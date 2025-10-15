Regionali 2025 Matteo Renzi | Casa Riformista terza forza in Toscana Cantiere aperto decisivo per vincere politiche 2027

Regionali Toscana 2025, con Eugenio Giani confermato presidente Regione Toscana festeggia il Giani bis anche Matteo Renzi. La lista molto renziana ‘Giani presidente – Casa Riformista’ con 8.86%, secondo partito della coalizione di centrosinistra dopo Pd. Terzo partito più votato alle spalle di Pd, 34.43%, e FdI, 26.78%. Davanti a Avs, 7.01% e Forza Italia, 6.17%. Giani presidente-Casa riformista ha doppiato la Lega di Salvini e Vannacci, 4.38%, e M5S, 4.34%. Esulta il senatore toscano Matteo Renzi, leader di Italia Viva nonché ex premier: “Una grande vittoria per Eugenio Giani e il centrosinistra, evviva. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it