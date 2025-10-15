Reggello | entrano nel castello di Sammezzano salgono sul tetto e postano video sui social

Firenzepost.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora un grave episodio di accesso abusivo al Castello di Sammezzano a Reggello, ad opera di un gruppo di giovani L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

reggello entrano nel castello di sammezzano salgono sul tetto e postano video sui social

© Firenzepost.it - Reggello: entrano nel castello di Sammezzano, salgono sul tetto e postano video sui social

Altre letture consigliate

reggello entrano castello sammezzanoL’assurda bravata a Sammezzano. Entrano nel castello si filmano: il video pubblicato sui social - Gesto incosciente e da reato penale di un gruppo di giovani: hanno fatto irruzione nella proprietà e hanno scalato facciata e tetto. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Reggello Entrano Castello Sammezzano