Red Bull x FC26 | arriva la nuova challenge in game con Vanity Kit e EVO Fortezza Aerea

È ufficiale: Red Bull e FC26 uniscono le forze per una partnership che porta energia dentro e fuori dal campo. Per l’occasione è stata introdotta una nuova challenge su Ultimate Team, pensata per tutti i giocatori che vogliono mettere alla prova le proprie abilità e ottenere ricompense esclusive come il Red Bull Vanity Kit e la EVO consumabile “Fortezza Aerea”. GUARDA SU INSTAGRAM IL VIDEO PROMOZIONALE Come ottenere il Red Bull Vanity Kit e la EVO “Fortezza Aerea” La sfida, denominata Obiettivo Red Bull, segue uno stile “speed run” che premia la rapidità e la precisione dei giocatori. L’approccio è in linea con il nuovo meta di FC26, sempre più orientato all’attacco e alla verticalità. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

