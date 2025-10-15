Red Bull x FC26 | arriva la nuova challenge in game con Vanity Kit e EVO Fortezza Aerea
È ufficiale: Red Bull e FC26 uniscono le forze per una partnership che porta energia dentro e fuori dal campo. Per l’occasione è stata introdotta una nuova challenge su Ultimate Team, pensata per tutti i giocatori che vogliono mettere alla prova le proprie abilità e ottenere ricompense esclusive come il Red Bull Vanity Kit e la EVO consumabile “Fortezza Aerea”. GUARDA SU INSTAGRAM IL VIDEO PROMOZIONALE Come ottenere il Red Bull Vanity Kit e la EVO “Fortezza Aerea” La sfida, denominata Obiettivo Red Bull, segue uno stile “speed run” che premia la rapidità e la precisione dei giocatori. L’approccio è in linea con il nuovo meta di FC26, sempre più orientato all’attacco e alla verticalità. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
Altre letture consigliate
Red Bull X-Alps 2025: torna la gara in montagna più estrema al mondo, con l'Italia protagonista - Alps 2025, la corsa di hike&fly (disciplina che combina corsa in montagna e volo in parapendio) più dura e selettiva al mondo. Riporta sportmediaset.mediaset.it
Red Bull X-Alps 2025: torna la sfida in montagna più selettiva al mondo - Alps 2025, la corsa di hike&fly (disciplina che combina corsa in montagna e volo in parapendio) più dura e selettiva al mondo. Da sportmediaset.mediaset.it
Aaron Durogati vince la Red Bull X-Alps 2025, la gara in montagna più estrema al mondo - Dopo oltre un decennio di tentativi, Aaron Durogati, già due volte campione del mondo di parapendio, ha finalmente coronato il sogno di vincere la Red Bull X- Da gazzetta.it