Record dell’Inter altro che Simone Inzaghi | tutti senza parole

L'Assemblea degli azionisti nerazzurri ha approvato il bilancio dell'anno fiscale 202425 con un utile di 35.4 milioni di euro, una crescita di 70 rispetto al 30 giugno 2024. Il valore dei ricavi è di 567 milioni, il più alto di sempre rispetto ai 94 dell'anno precedente.

