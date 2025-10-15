Record dell’Inter altro che Simone Inzaghi | tutti senza parole
Il record dell’Inter lascia tutti senza parole, altro che Simone Inzaghi stavolta sono davvero tutti senza parole. Ecco perché. Scopriamo insieme un aspetto davvero molto interessante legato al mondo nerazzurro, una serie di colpi di scena potrebbero sorprendere tutti. (ANSA) TvPlay.it L’Assemblea degli azionisti nerazzurri ha approvato il bilancio dell’anno fiscale 202425 con un utile di 35.4 milioni di euro, una crescita di 70 rispetto al 30 giugno 2024. Il valore dei ricavi è di 567 milioni, il più alto di sempre rispetto ai 94 dell’anno precedente. 🔗 Leggi su Tvplay.it
