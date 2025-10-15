Recensione ROG Xbox Ally X Finalmente una vera console portatile
Microsoft e Asus hanno dato vita a quella che potremmo definire la prima vera esperienza Xbox in mobilità, anche se quello che offre la nuova ROG Xbox Ally X è più di una console experience. Non è solo questione di hardware, ma di software: Microsoft ha finalmente fatto quello che avrebbe dovuto fare già lo scorso anno, anche se serve qualche ritocco. 🔗 Leggi su Dday.it
