recensione rog xbox ally x finalmente una vera console portatile

15 ott 2025

Microsoft e Asus hanno dato vita a quella che potremmo definire la prima vera esperienza Xbox in mobilità, anche se quello che offre la nuova ROG Xbox Ally X è più di una console experience. Non è solo questione di hardware, ma di software: Microsoft ha finalmente fatto quello che avrebbe dovuto fare già lo scorso anno, anche se serve qualche ritocco. 🔗 Leggi su Dday.it

