Reazione a catena sospetto-choc sulle Tre Stagioni | Perché vincono sempre
Nella puntata di Reazione a Catena andata in onda martedì 14 ottobre su Rai 1, le Tre Stagioni, campionesse in carica del quiz condotto da Pino Insegno, hanno affrontato le nuove sfidanti, le Alta Qualità. Il trio di nuove concorrenti, formato da Greta, Valentina e Giulia della provincia di Ancona, ha spiegato di aver scelto il nome perché lavora nel reparto qualità della stessa azienda. Anche in questa occasione, le Tre Stagioni hanno confermato la loro abilità e sintonia, sorprendendo il pubblico e lo stesso Insegno con le loro intuizioni fulminanti. Sui social, molti spettatori hanato la loro impressionante serie di vittorie, con qualcuno che ha ironizzato: “ Come farà Insegno quando le campionesse perderanno? ”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
