Reazione a catena le Tre stagioni umiliate | La pazza gioia!

Se non è record negativo, poco ci manca. Le Tre Stagioni naufragano nell'Ultima catena, la prova finale di Reazione a catena, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Ma riescono a portarsi comunque a casa una manciata di euro, per i commenti sarcastici dei telespettatori sui social. "Quella di stasera è stata la peggiore prestazione delle Tre Stagioni all'ultima catena con 9 errori - suggerisce il sempre informatissimo account X Statistiche di Reazion e acatena -, ma non è record negativo di stagione perché Giovediamoci e Gira e rigira hanno fatto 10 errori". Egle, Chiara e Raffaella si confermano campionesse per la 11esima volta consecutiva, tanto che Insegno scherza: "Non vi vogliono più a casa". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Reazione a catena, le Tre stagioni umiliate: "La pazza gioia!"

Argomenti simili trattati di recente

Non proprio un colpo di scena, ma una reazione a catena: ora gli striscioni spuntano anche sulla facciata del Mordani, con docenti e lavoratori che in una lettera attaccano duramente il Comune per la decisione e per le mancate iniziative di questi anni per ren - facebook.com Vai su Facebook

Nel preserale “Reazione a Catena” segna il 25,5% di share con 4 milioni 379 mila spettatori. #AscoltiTv - X Vai su X

Reazione a Catena, le Tre Stagioni vincono, Pino Insegno tira le somme della stagione: ‘l’altro anno fu difficile’ - A pochi giorni dalla fine di Reazione a Catena, le Tre Stagioni continuano a collezionare trionfi su trionfi (qui per scoprire quanto hanno vinto l'ultima ... Come scrive ilsipontino.net

Reazione a catena, le Tre Stagioni e la citazione che le ha fatte vincere per la quarta volta - Un'intuizione dell'ultimo minuto permette alle Tre Stagioni di conquistare la quarta vittoria: Pino Insegno stupito dal soprannome delle sfidanti ... Si legge su ilsipontino.net

Chi sono Le Tre Stagioni, le campionesse di Reazione a Catena - Dal 5 ottobre 2025, il game show di Rai1 Reazione a Catena ha tre nuove protagoniste indiscusse: sono Le Tre Stagioni, un trio di concorrenti brillanti, affiatate e piene di personalità che hanno subi ... spettegolando.it scrive