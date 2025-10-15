Realpolitik | tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi
Realpolitik: anticipazioni, ospiti e streaming di oggi, 15 ottobre 2025. Questa sera, mercoledì 15 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda RealPolitik, il nuovo programma di attualità condotto da Tommaso Labate, noto giornalista del Corriere della Sera e volto familiare di diversi programmi televisivi come opinionista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Nel corso della serata focus sulla fine del conflitto a Gaza, con un’analisi dei risvolti geopolitici dell’accordo siglato. Inoltre, spazio a un approfondimento sulla manovra economica su cui il Governo è al lavoro. 🔗 Leggi su Tpi.it
Due sera fa in TV si poteva scegliere tra Cartabianca e Presadiretta, due trasmissioni sostanzialmente comuniste e propal, e ieri sera solo realpolitik dove D'Alema ha potuto dire tutto senza ricevere alcuna domanda significativa. Se uno voleva informarsi medi - X Vai su X
Oggi è giornata di gioia e speranza. Gli ostaggi tornano ai loro cari dopo due anni infernali. La guerra sembra finita. 2000 detenuti palestinesi tornano a casa. Adesso però guai a tradire le promesse ai palestinesi di Gaza dove c’è bisogno di tutto: scuole, ospe - facebook.com Vai su Facebook
