Realpolitik stasera su Rete 4 l’intervista al Vicepremier Tajani Focus su Gaza manovra e caso Beatrice Venezi–La Fenice

Tommaso Labate torna con Realpolitik questa sera, mercoledì 15 ottobre 2025, in prima serata su Rete 4. L’appuntamento mette al centro un’intervista a Antonio Tajani, Ministro degli Esteri e Vicepremier, per fare il punto su politica estera, equilibri di governo e priorità economiche. Indice. Realpolitik, anticipazioni 15 ottobre 2025: intervista a Tajani. Gaza: cosa cambia dopo la cessazione delle ostilità. Manovra economica: lavoro, fisco e pensioni. Beatrice Venezi e La Fenice: perché fa discutere. Quando e dove vedere Realpolitik. FAQ Realpolitik, anticipazioni 15 ottobre 2025. Realpolitik, anticipazioni 15 ottobre 2025: intervista a Tajani. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

