Tommaso Labate torna questa sera, mercoledì 15 ottobre, con una nuova puntata di Realpolitik, il talk show della prima serata del mercoledì di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 15 ottobre 2025. Al centro del nuovo appuntamento, un’intervista al Ministro degli Esteri e Vicepremier Antonio Tajani. Nel corso della serata, focus sulla fine del conflitto a Gaza, con un’analisi dei risvolti geopolitici dell’accordo siglato. Inoltre, spazio a un approfondimento sulla manovra economica su cui il Governo è al lavoro. E ancora, una pagina sul caso di Beatrice Venezi, la cui nomina a Direttore musicale del Teatro La Fenice di Venezia continua a suscitare polemiche. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Realpolitik, il Vicepremier Tajani ospite di Labate