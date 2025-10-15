Real Madrid Florentino Perez si sta crescendo il socio-erede in casa | è il finanziere francese Laghrari El Mundo

Mentre il calcio va avanti, il Real Madrid – secondo alcuni parametri il club più grande del mondo dal punto di vista sportivo e finanziario – è sull’orlo di una grande trasformazione. Fosse ancora vivo magari Karl Polany, ci scriverebbe un saggio. È una trasformazione in tre atti, o almeno così la analizza El Mundo: la sostenibilità futura della Superlega, “all’interno o all’esterno della Uefa”; la definizione del nuovo status giuridico del club; e la successione a lungo termine di Florentino Pérez. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Real Madrid, Florentino Perez si sta crescendo il socio-erede in casa: è il finanziere francese Laghrari (El Mundo)

Real Madrid, Florentino Perez si sta crescendo il socio-erede in casa: è il finanziere francese Laghrari (El Mundo) - Dietro Florentino c'è Anas Laghrari il finanziere francese deus ex machina della Superlega: sta acquisendo sempre più potere nel Real Madrid

Il Real Madrid prepara la rivoluzione in difesa: addio Rudiger, caccia a un nuovo centrale - Il Real Madrid si prepara a un vero e proprio restyling in difesa, considerata la priorità assoluta da Florentino Pérez e dal suo staff.

Real Madrid, nuovo incontro tra Sergio Ramos e Florentino Perez - Florentino Perez non si arrende per Sergio Ramos: il presidente del Real Madrid, riferisce Mundo Deportivo, avrà un nuovo incontro con il difensore spagnolo